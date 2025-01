Neuer Kaufmännischer Direktor am Klinikum Frankfurt Höchst

Klinikum Frankfurt Höchst: Direktorium wieder vollständig (Presseaussendung).

Das varisano Klinikum Frankfurt Höchst hat sein Direktorium komplettiert. Neben der Ärztlichen Direktorin, Professor Sibylle Roll, und der Pflegedirektorin, Corinna Schreier, leitet nun Godfried Hangx als Kaufmännischer Direktor die Geschicke des Klinikums. Zuvor war er als Bereichsleiter Finanzen und Controlling für den Gesundheitsverbund varisano tätig, zu dem das Höchster Klinikum gehört.

Die Position des Kaufmännischen Direktors am Klinikum Frankfurt Höchst wurde analog zur entsprechenden Position an den varisano Kliniken des Main-Taunus-Kreises geschaffen. Dort bekleidet Michael Gutendorf seit Juli 2021 dieses Amt. „Wir sind froh, dass wir nun mit Herrn Gutendorf und Herrn Hangx zwei erfahrene, ambitionierte Krankenhausexperten als Kaufmännische Direktoren in unseren Kliniken haben. Beide leben den Verbundgedanken, wenngleich natürlich jeder primär für seinen Standort verantwortlich ist. Das ist Herrn Osypka und mir extrem wichtig, denn nur so kann ein Verbund funktionieren“, erläutert varisano-Geschäftsführer Dr. med. Patrick Frey.

Die Aufgabe der beiden Kaufmännischen Direktoren ist es, die Geschäftsführer vor allem im operativen Geschäft vor Ort in den Einrichtungen zu entlasten. varisano-Geschäftsführer Michael Osypka ergänzt: „Die Herausforderungen bei einem so großen, komplexen Gesundheitsverbund wie varisano sind mannigfaltig – sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene. Wir brauchen Verantwortliche an den Standorten vor Ort, die die Geschicke der Häuser in den Händen halten und direkter Ansprechpartner für die Mitarbeitenden sind. Wenn wir die Zukunft von varisano erfolgreich gestalten wollen, können Herr Dr. Frey und ich das allein nicht abbilden. Wir beide können uns nun noch intensiver den strategischen Themen im Verbund widmen – in engem Austausch mit den Kaufmännischen Direktoren sowie den übrigen Mitgliedern der beiden Klinikdirektorien.“

Godfried Hangx freut sich auf seine neue Aufgabe: „Mir ist es wichtig, wieder näher am operativen Krankenhausgeschehen dran zu sein und gemeinsam mit allen Mitarbeitenden im Alltag die Entwicklung in Richtung patientenorientierter, intersektoraler Behandlungspfade im varisano-Verbund voranzutreiben.“ Sein Amt als Bereichsleiter Finanzen und Controlling wird von Yadigar Yildirim übernommen, die bereits seit Herbst im Verbund tätig ist und nun nach einer Übergabephase die Leitung allein innehat.

Zur Person

Godfried Hangx stieß im Spätsommer 2022 als Bereichsleiter zu varisano. Er verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung im Gesundheitswesen – sowohl als Berater als auch im Krankenhausmanagement. In den letzten zehn Jahren war Hangx unter anderem in einem Universitätsklinikum sowie in weiteren Krankenhausverbünden als Finanzbereichsleiter und Geschäftsführer von Medizinischen Versorgungszentren tätig.

Quelle: Presseaussendung, 24.01.2025