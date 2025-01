Teamleitung Medizincontrolling (m/w/d) Klinik Vincentinum GmbH & Co. KG Augsburg

Die Klinik Vincentinum GmbH & Co. KG, Augsburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.klinik-vincentinum.de

Klinik Vincentinum GmbH & Co. KG

Teamleitung Medizincontrolling

BY

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

eine mind. 3-jährige Berufserfahrung im Medizincontrolling oder in der Krankenhausabrechnung

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kostenträgern sowie ausgezeichnete Kenntnisse des DRG-Systems und der rechtlichen Rahmenbedingungen eines Krankenhauses werden vorausgesetzt

Erste Führungserfahrung

Kenntnisse im KIS-System Orbis sind wünschenswert

gute Kenntnisse in Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- und Präsentationsprogrammen