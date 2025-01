Vamed-Rehaklinik mit neuer Geschäftsführerin

Neue Geschäftsführerin der VAMED Rehaklinik Bergisch-Land (Pressenachricht).

Jana Carstensen hat im Januar die Leitung der VAMED Rehaklinik Bergisch-Land übernommen. Die 29-Jährige war zuvor als Bereichsleiterin der Verwaltung in der VAMED Klinik Hagen-Ambrock tätig. Als Geschäftsführerin des Rehazentrums für Onkologie, Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Psychosomatik möchte sie mit ihrem Team den Standort in Wuppertal-Ronsdorf weiter stärken und ausbauen.

Die Geschäftsführung der VAMED Rehaklinik Bergisch-Land hat die VAMED Gesundheit Deutschland in gute und bekannte Hände gelegt. Jana Carstensen war bereits im Jahr 2022 kommissarische Verwaltungsleiterin der Klinik, bevor Marko Schneider die Leitung übernahm. Er kehrt nun zu seinen privaten Wurzeln in den Norden zurück und hat die Geschäftsführung der VAMED Rehaklinik Damp übernommen.

Jana Carstensen hat die Führungsaufgabe in Rehakliniken von der Pike auf bei VAMED gelernt. Sie war bereits nach dem Studium „Gesundheitsmanagement und -ökonomie“ in Köln als Trainee bei der VAMED Gesundheit Deutschland an den Standorten Ahrenshoop und Kipfenberg tätig und damit in zahlreiche Projekte bei einem der größten Anbieter von medizinischer Rehabilitation in Deutschland eingebunden. Danach wechselte sie als Assistentin der Klinikleitung zur Schwesterklinik in Hagen, in der sie zuletzt Bereichsleiterin der Verwaltung war. Im vergangenen Jahr schloss Jana Carstensen zudem eine Ausbildung zum „Systemischen Business Coach“ an der Fernuniversität WINGS erfolgreich ab.

„Ich freue mich, dass die VAMED Gesundheit Deutschland mir die Leitung des wichtigen Standortes Bergisch-Land anvertraut hat“, sagt Jana Carstensen. Für sie ist die Tätigkeit in der Klinik ein Heimspiel, denn sie wohnt in Wuppertal. Rund 170 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen dort Patienten, nach schweren Erkrankungen den Weg zurück in ihr Leben und damit in ihr berufliches und familiäres Umfeld zu finden. „Wir freuen uns, dass wir mit Jana Carstensen eine engagierte Geschäftsführerin für die VAMED Rehaklinik Bergisch-Land gefunden haben, die unseren Standort für die Herausforderungen in der Zukunft gut aufstellt“, sagt Torsten Deggendorfer, Regionalgeschäftsführer Süd-West der VAMED Gesundheit Deutschland.

Ärzte, Therapeuten und Mitarbeiter im Pflegedienst mit besonderen Qualifikationen, beispielsweise zur Wundversorgung und zur Versorgung von Patienten mit einem künstlichen Darmausgang, behandeln Betroffene Hand in Hand. In Wuppertal-Ronsdorf erhalten Patienten eine ganzheitliche Versorgung in den verschiedenen Fachbereichen unter einem Dach. Aus ganz Nordrhein-Westfalen kommen sie zu stationären oder ambulanten Reha-Maßnahmen in die Klinik. Für viele ist die Rehabilitation ein wichtiger Baustein der Gesundheitsversorgung nach einem Aufenthalt im Akutkrankenhaus.

„Ich möchte den erfolgreichen Weg, den diese für die Menschen in der Region so wichtige Klinik eingeschlagen hat, mit meinem Team weitergehen“, sagt Jana Carstensen. „Damit ermöglichen wir unseren Patienten, ihre Reha-Ziele bestmöglich zu erreichen.“ Die Krebstherapie bietet Betroffenen dazu immer bessere Behandlungsmöglichkeiten. Den Bereich Gastroenterologie hat die Klinik bereits in der Vergangenheit gestärkt und zu einem eigenständigen Fachbereich ausgebaut.

VAMED Rehaklinik Bergisch-Land

Die VAMED Rehaklinik Bergisch-Land ist ein Rehabilitationszentrum für Onkologie, Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Psychosomatik und bietet jahrzehntelange Erfahrung in der Krebstherapie. Sie liegt in einer der landschaftlich schönsten Gegenden des Bergischen Landes in Wuppertal-Ronsdorf. Als Fachklinik für stationäre und ambulante Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung bietet sie onkologische, gastroenterologische und psychosomatische Reha-Maßnahmen aus einer Hand. Die Klinik verfügt über 206 Betten, 30 teilstationäre onkologische Plätze und 30 ambulante psychosomatische Plätze. Die VAMED Rehaklinik Bergisch-Land beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.

VAMED Gesundheit Deutschland

VAMED Gesundheit Deutschland gehört zur VAMED care in Wien mit mehr als 60 Einrichtungen und rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Tschechischen Republik.

In Deutschland zählen zu uns 18 Rehakliniken, zwei Akutkliniken, acht Ambulante Rehazentren, zwei Medizinische Versorgungszentren (MVZ), neun Pflegeeinrichtungen, ein Prevention Center und ein touristischer Standort. Rund 45.000 Patienten entscheiden sich jährlich für eine stationäre Rehabilitation, 21.000 behandeln wir in unseren Akutbereichen, 37.000 Patienten besuchen jährlich unsere ambulanten Rehazentren, etwa 70.000 Patienten betreuen wir in unseren MVZs und rund 1.200 Personen werden in unseren Pflegeeinrichtungen versorgt. Dafür beschäftigen wir insgesamt rund 7.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Quelle: Pressenachricht, 07.01.2025