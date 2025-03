Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) Universitätsklinikum Heidelberg

Das Universitätsklinikum Heidelberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Haut- und Frauenheilkunde (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.klinikum.uni-heidelberg.de

Universitätsklinikum Heidelberg

Klinische Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

bis zu 38,5 Wochenstunden

Vergütung: Vergütung nach TV-UK

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Ihr Tätigkeitsfeld erstreckt sich über die Fachabteilungen der Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Neonatologie, wobei der Fokus Ihrer Arbeit auf der Bearbeitung geburtshilflicher und neonatologischer Fälle liegt.

Sie sind verantwortlich für die umfassende Kodierung, die Plausibilitätsprüfung der Fall- und Bewegungsdaten sowie die abschließende Abrechnung der stationären Fälle, und zwar gemäß dem Konzept des fallbegleitenden Kodierens.

Regelmäßige DRG-Visiten gehören ebenfalls zu Ihrem Aufgabenbereich, in denen Sie fall- und prozessbezogene Aspekte wie Verweildauer, Abrechnungsplausibilität sowie Erlöspotenziale und -risiken besprechen. Hierbei nutzen Sie die softwarebasierte Unterstützung von MOMO®.

Darüber hinaus überwachen Sie die entgeltrelevanten Prozesse im Zusammenhang mit Medikamenten, Blutprodukten und speziellen Therapieverfahren. Sie leisten wertvolle Unterstützung bei der Korrektur und Ergänzung von Lücken in der medizinischen und pflegerischen Dokumentation.

Zusätzlich erheben Sie strukturierte Daten zur Qualitätssicherung in enger Zusammenarbeit mit dem Qualitäts- und Risikomanagement.