Kontinuität bei der DKG

Vorzeitige Verlängerung für den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft (Pressemeldung).

Das Präsidium der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) hat in seiner Sitzung vom 10. März beschlossen, die Amtszeit des Vorstandsvorsitzenden Dr. Gerald Gaß frühzeitig zu verlängern. Dr. Gaß bleibt damit auch in den kommenden Jahren Vorstandsvorsitzender des Krankenhausverbands. Das Präsidium hat den Beschluss einstimmig gefällt. Der frühere Krankenhausgeschäftsführer und Abteilungsleiter im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium ist seit 2021 Vorstandsvorsitzender der DKG. Seine bisherige Amtszeit wäre zum Ende März 2026 ausgelaufen.

Der Präsident der DKG hatte dem Präsidium den Vorschlag gemacht, den Vertrag mit dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden frühzeitig zu verlängern, um gerade jetzt in den politisch turbulenten Zeiten für die Krankenhäuser Kontinuität an der Spitze des Verbands und dessen grundsätzlicher Ausrichtung zu signalisieren. Hierzu erklärt der Präsident der DKG, Ingo Morell:

„Die DKG setzt damit auf Kontinuität in der Zeit gewaltiger Herausforderungen und Veränderungen für die Kliniklandschaft in Deutschland. Dem Verband ist es in den zurückliegenden Jahren gelungen, trotz schwieriger politischer Rahmenbedingungen in der breiten Öffentlichkeit und in der Politik Gehör zu finden. Der Weg, den der Verband vor einigen Jahren eingeschlagen hat, mit eigenen konstruktiven Vorschlägen die Zukunft der Krankenhausversorgung in Deutschland mitzugestalten, soll konsequent weiter gegangen werden. Unser bisheriger Vorstandsvorsitzender hat diesen Weg nicht nur engagiert mitgetragen, sondern ihn an vielen Stellen auch geprägt. Wir werden die Herausforderungen, Fachkräfteknappheit, Nutzbarmachung des medizinischen Fortschritts, schnelle Umsetzung der Digitalisierungspotentiale, Sicherstellung der Versorgung im ländlichen Raum und mehr ambulante Angebote an den Krankenhäusern auch in den kommenden Jahren offensiv angehen. Die Krankenhausreform wollen wir durch gezielte Verbesserungen des bisherigen Gesetzes in der Praxis umsetzbar machen. Die DKG versteht sich damit als Partnerin der Politik und will mit ihrer fachlichen Expertise dazu beitragen, dass es gelingt, einen neuen Politikansatz zu realisieren, der den Verantwortlichen in den Kliniken wieder mehr eigene Gestaltungsfreiheit statt kleinteiliger Regulierung gibt und mehr Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Akteure vor Ort setzt. Dafür steht auch seit Jahren Gerald Gaß, der sich mit seinem engagierten und kompetenten Auftreten hohe Anerkennung intern aber auch bei den Partnern der Selbstverwaltung und der Politik erworben hat.“

„Ich freue mich, auch weiterhin die Deutsche Krankenhausgesellschaft leiten zu dürfen. Die kommenden Jahre werden für die Krankenhäuser und die Patientinnen und Patienten von starken Veränderungen und Umbrüchen geprägt sein. Angesichts des demografischen Wandels, des medizinischen Fortschritts und immer stärkeren finanziellen Herausforderungen stellen sich für die DKG in den kommenden Jahren noch stärker als bislang Fragen nach der Zukunft der Krankenhaus- und Gesundheitsversorgung. Auf diese Fragen müssen wir Antworten finden. Die DKG wird auch in der neuen Legislaturperiode ein konstruktiver Partner in Reformprozessen bleiben und Vorschläge und Konzepte erarbeiten, die weit über das bloße Festhalten am Status quo hinausgehen. Dem Präsidium und den Mitgliedern der DKG danke ich für das Vertrauen, diesen Weg weiterhin gemeinsam mit mir gehen zu wollen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bin zuversichtlich, dass es uns gemeinsam mit der Politik gelingen kann, die Krankenhausversorgung zukunftsfest zu gestalten“, erklärt Dr. Gerald Gaß.

Quelle: Pressemeldung, 12.03.2025