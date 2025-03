RKH Enzkreis-Kliniken mit neuem Klinikgeschäftsführer

Neuer Klinikgeschäftsführer der RKH Enzkreis-Kliniken gewählt (Medienmeldung).

Der erfahrene Klinikmanager übernimmt mit der neuen Rolle mehr Führungsverantwortung in herausfordernden Zeiten. Der Aufsichtsrat der RKH Enzkreis-Kliniken hat Fabian Bunzel zum Klinikgeschäftsführer der RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH gewählt. Der erfahrene Klinikmanager, der seit Juni 2022 als Regionaldirektor der RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH tätig ist, übernimmt damit zum 1. Mai 2025 eine entscheidende Rolle in der Neuausrichtung der Kreiskliniken. Im Mittelpunkt der Aufgaben als Klinikgeschäftsführer stehen Maßnahmen zur kurzfristigen Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation und die Mitwirkung bei der Erarbeitung einer langfristigen Unternehmens- und Medizinstrategie der RKH Gesundheit. Unter dem Motto „Gemeinsam Gesundheit gestalten“ wird eine standortübergreifende Medizinstrategie unter Berücksichtigung der anstehenden Krankenhausreform für die nächsten fünf Jahre entwickelt. Mit einer neuen Führungsstruktur setzt die RKH Gesundheit auf klare Verantwortlichkeiten und kurze Entscheidungswege und gibt den Klinikgeschäftsführern mehr Entscheidungskompetenz direkt vor Ort, um schneller und effektiver auf Herausforderungen reagieren zu können.

Fabian Bunzel bringt umfassende Erfahrung im Krankenhausmanagement mit. Der Volkswirt mit einem Master in Health Economics and Health Care Management war von 2018 bis 2022 als Verwaltungsdirektor bei der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH tätig, bevor er in den Klinikverbund der RKH Gesundheit wechselte. Sein Fachwissen und seine Erfahrung werden maßgeblich dazu beitragen, die Qualität der Patientenversorgung zu steigern, die Wirtschaftlichkeit der Standorte zu verbessern und die RKH Enzkreis-Kliniken als Gesundheitsversorger im Enzkreis weiter zu stärken. Fabian Bunzel: „Ich danke dem Aufsichtsrat, der Geschäftsführung der RKH Gesundheit und der Belegschaft der RKH Enzkreis-Kliniken für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung. Die RKH Enzkreis-Kliniken liegen mir am Herzen, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit der notwendigen Ruhe und Entschlossenheit die wirtschaftliche Stabilisierung der Kliniken vorantreiben können. Unser gemeinsames Ziel ist es, eine zukunftsfähige medizinische Versorgung sicherzustellen und die Wirtschaftlichkeit der Standorte nachhaltig zu stärken. Das wird uns gelingen, wenn wir konstruktiv zusammenarbeiten und die anstehenden Aufgaben gemeinsam angehen und gestalten“.

„Mit dem Rollenwechsel von der Regionaldirektion zur Klinikgeschäftsführung schaffen wir nicht nur klare Zuständigkeiten, sondern ein höheres Maß an Entscheidungskompetenz und Verantwortung vor Ort“, so Dr. Marc Nickel, Medizinischer Geschäftsführer der RKH Gesundheit. „Fabian Bunzel hat in Vergangenheit als Regionaldirektor unter Beweis gestellt, dass er die ideale Besetzung für diese Position ist.“

Quelle: Medienmeldung, 21.03.2025