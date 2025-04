BSI-Broschüre Cybersicherheit im Gesundheitswesen

Broschüre Cybersicherheit im Gesundheitswesen - prägende Entwicklungen im eHealth-Bereich 2024 (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), PDF, 17 MB).

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die Broschüre „Cybersicherheit im Gesundheitswesen – prägende Entwicklungen im eHealth-Bereich 2024“ veröffentlicht. Sie bietet einen exemplarischen Einblick in die Gefährdungslage und deren Auswirkungen auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Im Fokus stehen die Telematikinfrastruktur und die Sicherheit in der ambulanten Versorgung außerhalb staatlich definierter Kritischer Infrastrukturen (KRITIS).

Das Jahr 2024 stellte das Gesundheitswesen und dessen Digitalisierung vor neue Herausforderungen. Auf der einen Seite wurden mit der Konzeption einer sicheren und datenschutzfreundlichen elektronischen Patientenakte für alle Bürgerinnen und Bürger die Weichen für eine fortschrittliche und nutzerfreundliche digitale Versorgung gestellt. Parallel löste die elektronische Verordnung, besser bekannt als E-Rezept, die Papierform ab. Seither werden in Apotheken vor Ort und Online bis zu drei Millionen elektronische Verordnungen pro Tag verarbeitet. Auf der anderen Seite nahmen Cyberangriffe auf die digitalen Infrastrukturen des Gesundheitswesens, aber auch auf Krankenhäuser und Arztpraxen zu.

Erstmalig veröffentlichte das BSI 2023 ein "Lagebild Gesundheit". Im folgenden Jahr widmete sich die Publikation "Tätigkeitsbericht Gesundheit 2023" den Aktivitäten des BSI in diesem Bereich. Die aktuelle Broschüre setzt diese Reihe nun in kompakter Weise fort. Sie ist digital verfügbar und liegt gedruckt vom 8. bis 10. April 2025 am BSI-Messestand auf der DMEA bereit.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), 02.04.2025