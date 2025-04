Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers

Die Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) für das Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.bethanien-moers.de

Stiftung Krankenhaus Bethanien

Klinische Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach BAT-KF

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Ihre Aufgaben sind u. a. die fallbegleitende Kodierung der Behandlungsfälle auf Station, Teilnahme

an Klinikbesprechungen, Mitwirkung bei der Verweildauersteuerung, Vorbereitung der MD Prüffälle

und Teilnahme an den MD Prüfungen sowie Kommunikation mit Ärzt:innen und Pflegepersonal zur

Verbesserung der Dokumentation. Sie arbeiten in einem Team mit Expert:innen.