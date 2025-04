Kodierfachkraft (m/w/d) Sana Kliniken Düsseldorf GmbH

Die Sana Kliniken Düsseldorf GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) im Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Sana Kliniken Düsseldorf GmbH

Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Fallbegleitende Kodierung von stationären Behandlungsfällen in enger Zusammenarbeit mit den medizinischen Fachabteilungen

Beratung und Schulung der Fachabteilungen hinsichtlich Kodierung, Dokumentation und Verweildauer

Teilnahme an interdisziplinären Fallbesprechungen

Bearbeitung von Anfragen der Kostenträger inkl. Beurteilung von Gutachten und optionale Teilnahme an MD-Begehungen