Krankenhausgeburten in Hamburg 2023

Hamburg: Anteil der Kaiserschnittgeburten 2023 auf 36 Prozent gestiegen (Statistik Nord).

Im Jahr 2023 haben mehr als 22 000 Frauen in Hamburger Krankenhäusern entbunden. Bei 36,2 Prozent dieser Frauen wurde ein Kaiserschnitt durchgeführt. Im mittelfristigen Vergleich zum Jahr 2018 stieg der Anteil der Geburten per Kaiserschnitt um 5,2 Prozentpunkte, so das Statistikamt Nord. Mit Hilfe einer Saugglocke (Vakuumextraktion) kamen 8,0 Prozent aller Kinder auf die Welt, fünf Jahre zuvor waren es 7,0 Prozent. 20 Entbindungen erfolgten durch Zangengeburt.

Quelle: Statistik Nord, 30.04.2025