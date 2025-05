Borchers & Kollegen begrüßen neuen Interim Manager

Alex Hoppe wird neuer Interim Manager bei Borchers & Kollegen (Pressenachricht).

Die Borchers & Kollegen Interim Management GmbH (BKI) baut ihr Beratungsteam im Interim Management weiter aus. Ab August 2025 verstärkt Alex Hoppe das Beratungsteam um die Geschäftsführer Dr. Jan Schlenker und Stefan Schad. Mit Alex Hoppe gewinnt Borchers & Kollegen einen versierten Krankenhaus-Geschäftsführer mit 20 Jahren Erfahrung. Der studierte Diplom-Kaufmann und Organisationspsychologe war in mehreren Krankenhäusern und Verbünden in NRW erfolgreich als Geschäftsführer tätig – zuletzt als Geschäftsführer des AGAPLESION Klinikum Hagen – und wird seine Expertise ab Sommer in die Interim Mandate einbringen. Alex Hoppe liegt insbesondere die Zukunftsfähigkeit von Krankenhäusern am Herzen. Schwerpunkte seines zielgerichteten Managementansatzes sind neben der Organisationsentwicklung die Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Zukunftskonzepten für Krankenhäuser.

Die Geschäftsführer der BKI Dr. Jan Schlenker und Stefan Schad über seinen Start: „Alex Hoppe verstärkt unser Team aus erfahrenen Interim Manager:innen perfekt. Wir sind sehr glücklich zusammen mit Alex Hoppe unseren Mandanten eine noch weiter gefasste Expertise im Gesundheitswesen bieten zu können. Von seinem großen Erfahrungsschatz in Unternehmenstransformationen werden Krankenhäuser profitieren können.“

Über die Borchers & Kollegen Interim Management GmbH

Die Borchers & Kollegen Interim Management GmbH (BKI), Tochtergesellschaft der Borchers & Kol-legen Managementberatung GmbH, ist der Partner des Top-Managements. Sie erbringt Leistungen bei Vakanzen, bei Turn-Around-Situationen oder zur zeitlich befristeten Unterstützung bei ein-schneidenden Veränderungsprozessen. Ihr professionelles Interim-Management zeichnet sich gleichermaßen durch Führungserfahrung und Branchenkompetenz aus. Dabei greift BKI zurück auf mehrere festangestellte, erfahrene Interim Manager:innen und Freiberufler – die allesamt führungserfahrene, langjährige Expert:innen in der Führung von Krankenhäusern oder Einrichtungen der Sozialwirtschaft sind. So schafft sie es auch anspruchsvollste Interim Mandate erfolgreich zu besetzen und mit Mehrwert für ihre Mandanten abzuschließen.

Quelle: Pressenachricht, 12.05.2025