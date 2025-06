Durchschnittsalter von NRW-Erstgebärenden bei ca 30 Jahren

NRW: Durchschnittsalter der Mütter bei Geburt des ersten Kindes bleibt unverändert (IT.NRW).

Das durchschnittliche Alter von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes lag im Jahr 2024 bei 30,3 Jahren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, hat sich das Durchschnittsalter der Erstgebärenden damit im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert (2022 sowie 2023: 30,3 Jahre). Vor 10 Jahren waren die Mütter bei Geburt ihres ersten Kindes durchschnittlich noch knapp ein Jahr jünger (2014: 29,5 Jahre).

Seit 2008 stieg das Durchschnittsalter von gebärenden Frauen um rund eineinhalb Jahre

Düsseldorferinnen sind bei der Geburt ihres ersten Kindes vier Jahre älter als Frauen aus Gelsenkirchen

Das Durchschnittsalter der Mütter bei allen Geburten des Jahres 2024 – also unabhängig davon, ob sie zum ersten Mal Mutter wurden oder bereits Kinder hatten – lag mit 31,7 Jahren leicht über dem Vorjahreswert. Im Jahr 2008 waren die Mütter insgesamt durchschnittlich 30,3 Jahre alt, also so alt wie die Mütter bei der ersten Geburt heute.

Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt in Nordrhein-Westfalen 2008 bis 2024

Größere regionale Unterschiede beim Alter der Erstgebärenden

In Nordrhein-Westfalen zeigen sich mit Blick auf das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes regionale Unterschiede: Erstgebärende in Gelsenkirchen waren mit durchschnittlich 28,2 Jahren landesweit am jüngsten. In Düsseldorf waren die Frauen im Schnitt vier Jahre älter; sie bekamen mit durchschnittlich 32,4 Jahren ihr erstes Kind und hatten damit NRW-weit das höchste Durchschnittsalter.

Durchnitsalter derr Mütte bei der Geburt des ersten Kindes 2024

Methodische Hinweise

Die Daten zur Statistik der Geburten basieren auf Meldungen der Standesämter, die Angaben zu Neugeborenen und deren Eltern an die Statistischen Landesämter liefern. In dieser Auswertung wurden alle Lebendgeborenen gezählt, für deren Mutter ein Wohnort in NRW gemeldet wurde. Seit 2008 wird die sogenannte biologische Geburtenfolge unabhängig vom Familienstand erfasst. Bis dahin wurden in der Statistik zum Durchschnittsalter ausschließlich Mütter ehelicher Kinder erfasst.

