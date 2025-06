Medizincontroller (m/w/d) Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH

Die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH

Medizincontroller

Vollzeit unbefristet

Vergütung: leistungsorientierte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Selbstständiges MDK-Management (Begehungen, schriftl. Verfahren, Widersprüche, Gerichtsverfahren)

Projekt- und Prozessmanagement im Bereich MD-Management

Beratung und Unterstützung des medizinischen und nichtmedizinischen Fachpersonals in Kodierfragen, im Zusammenhang mit Kostenträgeranfragen sowie in übrigen DRG-relevanten Sachverhalten und entsprechenden Dokumentationsanforderungen in der Psychiatrie und Somatik

Kontinuierliche Verbesserung der Dokumentations- und Kodierqualität

Optimierung von medizinisch/pflegerischen Prozessabläufen sowie Mitarbeit bei der Erstellung klinischer Behandlungspfade

Professionalisierung des Berichtswesens

Leistungs- und Erlösplanung in Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen Controlling

Entwicklung, Definition und Überwachung steuerungsrelevanter Kennzahlen

Vorbereitung und Beteiligung bei den Budgetverhandlungen

Betreuung, Organisation und Durchführung von innerbetrieblichen Schulungsmaßnahmen der Klinikleitungen, Ärzte, Pflege, med. Berufsgruppen zur Optimierung der Dokumentationsqualität, zur Abrechnung und Erlössicherung stationärer Fälle

Mitarbeit an Projekten zur Weiterentwicklung des Medizincontrollings im Geschäftsbereich sowie in den Kliniken