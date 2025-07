Deutsches Rettungswesen in einer Systemkrise

Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Neuordnung der deutschen Notfallrettung: Rechtsgutachten im Auftrag der Björn Steiger Stiftung (Download, PDF, 748 kB).

Die Bundesrepublik Deutschland kommt ihrem Auftrag zur medizinischen Notfallversorgung ihrer Bürgerinnen und Bürger nur unzureichend nach und stellt kein flächendeckendes und mit gleichen Qualitätsstandards ausgestattetes, funktionierendes Rettungsdienst-System zur Verfügung. Dies ist das Ergebnis eines Gutachtens, das am Donnerstag, 18. Juli 2024 im Rahmen der Bundespressekonferenz in Berlin vorgestellt wurde. Erstellt wurde das Gutachten durch den langjährigen früheren Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio; in Auftrag gegeben hat es die im baden-württembergischen Winnenden ansässige Björn Steiger Stiftung. Die gemeinnützige Stiftung wurde 1969 gegründet und setzt sich seither für die Verbesserung des Rettungswesens in Deutschland ein.

Das deutsche Rettungswesen befinde sich gegenwärtig in einer Systemkrise, urteilt der frühere Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio in seinem Gutachten. So seien die Fallzahlen in der Notfallversorgung stark gestiegen, das Rettungswesen werde zunehmend für

„einfache Erkrankungen“ in Anspruch genommen. Zudem ist die Hardware (insb. Fahrzeuge

und ihre Ausstattung) und die Software (einschließlich der Funktionsweise der Leitstellen)

häufig unangemessen. Das gilt besonders für die Länge und Berechnung der Hilfsfristen.

Zudem gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede in der geografischen Fläche sowie zwischen

Stadt und Land.

Es steht „außer Frage“, dass ein ausreichender Schutz der Bevölkerung nicht gewährleistet ist,

wenn Notfallpatienten nicht schnell lebensrettende Hilfe erhalten oder wenn Kranke,

Verletzte und andere Hilfsbedürftige nicht zügig unter fachgerechter Betreuung transportiert

werden. Notwendig ist daher ein funktionierendes System des Rettungsdienstes, heißt es im

Gutachten Di Fabios.

Als wesentlicher Grund für die bestehenden Defizite im Rettungsdienst gilt demnach die

Aufsplitterung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern. Zwar verfüge der Bund über die

konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, für die Notfallrettung Qualitätsmaßstäbe

vorzugeben. „Die bisherige Ausgestaltung der Notfallrettung durch die Länder mit der

indirekten Finanzierung durch die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) erreicht aber allerorts

und flächendeckend nicht das pflichtgebotene Ziel eines effektiven und gleichberechtigten

Schutzes von Leben und Gesundheit der Bürger“, heißt es in dem Gutachten. Die erheblichen

Kosten der Infrastruktur verleiteten einzelne Länder dazu, die Parameter des

Rettungsdienstes so zu verändern, dass die von Länderseite haushaltspolitischen Budgets

eingehalten werden können. Diese Parameterveränderung gehe zu Lasten der Qualität. „Die

Qualitätsunterschiede verletzen den Anspruch insbesondere der GKV-Versicherten auf

gleiche Leistung, wofür der Bund über seine Sozialversicherung eine Garantenstellung

übernommen hat.“

Tatsächlich aber sei der Bund dazu verpflichtet, einheitliche Regelungen für medizinische

Leistungen in der Notfallrettung zu definieren. „Das grundrechtlich gebotene Ziel muss es sein,

eine Notfallrettung zu organisieren, die bei lebensbedrohlichen Erkrankungen die

Überlebenschancen des Patienten wahrt und nicht durch unzureichende Personal- und

Sachressourcen, mangelhafte Organisation sowie durch zu lange Hilfsfristen verschlechtert.

Alles andere kostet Menschenleben“, stellt der langjährige Bundesverfassungsrichter Prof. Dr.

Dr. Di Fabio fest. Denn: „Die konkrete Hilfsfrist muss sich an der Korrelation von statistischer

Überlebenswahrscheinlichkeit und Einsetzen der Notfallrettung ausrichten.“

Dabei verstehe sich die bisherige Zuordnung des Rettungsdienstes in den Kompetenzbereich

der Länder nicht von selbst, schlussfolgert der Verfasser in seinem Gutachten. So habe der

Bund u.a. die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Sozialversicherung (Art. 74

Abs. 1 Nr. 12 GG) und davon in erheblicher Breite und Tiefe Gebrauch gemacht. Aus seiner

Entscheidung, die grundrechtliche Schutzpflicht auch durch eine hauptsächlich über GKV-

Beiträge finanzierte Notfallrettung zu erfüllen, habe der Bund eine Garantenstellung für die

Infrastruktur und die Qualität der Notfallrettung übernommen.

Stiftungspräsident Pierre-Enric Steiger sieht sich mit dem Gutachten in seiner Meinung über

den Zustand des Rettungswesens in Deutschland bestätigt. „Seit Jahren bemängelt die Björn

Steiger Stiftung, dass das Rettungswesen in Deutschland weit hinter den internationalen

Standards zurückbleibt. Der Staat kommt hier seiner Schutzpflicht nicht nach, und es stellt sich

die Frage, ob das Handeln der Länder noch verfassungskonform ist“, so Steiger. Daher habe

die Stiftung nun das Rechtsgutachten über die Organisation des Rettungsdienstes in Auftrag

gegeben. „Wir hoffen und fordern, dass die Politik daraus nun ihre Schlüsse zieht und

entsprechend reagiert. Es bedarf eines kompletten politischen Umdenkens für den

Rettungsdienst, um die Effizienz endlich auf international anerkannte Standards zu bringen“,

betonte Steiger.

Die Björn Steiger Stiftung mahnt nicht nur seit Jahren das System an, sondern hatte bereits

2019 in einem Forderungspapier an die Politik entsprechende Lösungen der Umstrukturierung

umfänglich aufgezeigt. „Bei aller Kritik am System ist der Björn Steiger Stiftung wichtig zu

betonen, dass sich die Kritik ausschließlich an das System richtet und nicht an die im

Rettungsdienst arbeitenden Helfer“, betont Pierre-Enric Steiger. Die im Rettungsdienst

Arbeitenden seien „selbst Opfer und Benachteiligte dieses Systems“. Eine Umstellung des

Systems müsse auch zu deren Entlastung führen.

Nach Ansicht des Stiftungs-Geschäftsführers Christof Chwojka darf die Qualität der

Lebensrettung nicht von Zufällen abhängen, sondern muss unter Berücksichtigung regionaler

Besonderheiten immer qualitätsgesicherten nationalen Standards und Vorgaben folgen.

„International standardisierte Notruf-Abfragealgorithmen in den Leitstellen sind dabei

genauso wichtig wie die flächendeckende, einheitliche Ersthelferalarmierung und eine

lückenlose Telefonreanimation“, sagte Chwojka. Die Leitstellen und damit der Rettungsdienst

müssten zu echten „Gatekeepern“ werden, die die Patienten zum "Best Point of Service“

lenkten. „Nur damit kann das Ziel erreicht werden, dass die Patienten bekommen, was sie

wirklich brauchen – und nicht, was sie der Einfachheit halber gerne hätten“, so der Experte.

Das Rettungswesen ist enorm kostspielig. Die GKV – als gesetzlicher Kostenträger – hatten

dafür 2022 einen Aufwand von 10,8 Mrd. Euro (ca. 90% des Gesamtaufwandes), die privaten

Krankenversicherungen (PKV) trugen die restlichen 10% (ca. 1,2 Mrd. Euro). Noch 2018 lagen

die Gesamtkosten bei knapp 4 Mrd. Euro. Die Kosten spiegeln teilweise die Systemmängel

wider.

Quelle: Download, 18.07.2025