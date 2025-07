Hamburg: Geburten auf hohem Niveau rückläufig

Geburtenzahlen: 10.784 Kinder sind im ersten Halbjahr 2025 in Hamburg geboren (Stadtportal Hamburg).

Bei 10.545 Geburten kamen im ersten Halbjahr 2025 in den Hamburger Krankenhäusern und Geburtshäusern 10.784 Kinder zur Welt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 sind dies 427 Geburten weniger. Trotz des seit 2019 rückläufigen Trends liegen die Geburtenzahlen in Hamburg weiterhin auf einem hohen Niveau. Die höchsten Zahlen bei den geborenen Kindern meldeten wie schon im Vorjahr die großen Geburtskliniken: das Katholische Marienkrankenhaus (1.561), die Asklepios Klinik Altona (1.467), das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (1.455), das Albertinen Krankenhaus (1.357) sowie die Asklepios Klinik Barmbek (1.335).

In den Geburtshäusern sind 134 Kinder zur Welt gekommen, was einen Anteil von etwas mehr als einem Prozent an der Gesamtgeburtenzahl in Hamburg ausmacht.

Geburten und geborene Kinder in den Hamburger Krankenhäusern und den Geburtshäusern – Halbjahreszahlen 2023, 2024 und 2025

Krankenhäuser (alphabetisch sortiert)

Geburten 1. Halbjahr

Geborene Kinder 1. Halbjahr *

[...]

Quelle: Angaben der Hamburger Krankenhäuser und Geburtshäuser.

Vorläufige Halbjahresdaten vorbehaltlich späterer Korrekturmeldungen *inkl. totgeborene Kinder.

Quelle: Stadtportal Hamburg, 22.07.2025