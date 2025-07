Integration der der Pfeifferschen Stiftungen zum 01.08.2025

Universitätsmedizin Magdeburg integriert medizinische Einrichtungen der Pfeifferschen Stiftungen: Neue Namen ab 1. August 2025 (Mediennachricht).

Das Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. vollzieht zum 1. August 2025 die bereits angekündigte Integration der drei medizinischen Einrichtungen der Pfeifferschen Stiftungen. Sichtbares Zeichen des Zusammenschlusses sind ihre neuen Wortmarken:

Klinikum Cracau bei Pfeiffers der Universitätsmedizin Magdeburg

Lungenklinik Lostau der Universitätsmedizin Magdeburg

MVZ des Klinikums Cracau der Universitätsmedizin Magdeburg

Die beiden Krankenhäuser firmieren einmalig erwähnt als gemeinnützige GmbHs; das MVZ wird in den Klinikverbund integriert. Mit der Integration schließen die Kliniken ihr Sanierungs- und Eigenverwaltungsverfahren planmäßig am 31. Juli 2025 ab und schlagen – gemeinsam mit der Universitätsmedizin Magdeburg – ein neues Kapitel zur Stärkung der regionalen Gesundheitsversorgung auf.

Erreichbarkeit im Internet

Ab 1. August 2025 sind die neuen Einrichtungen unter ihren eigenen Domains erreichbar: www.klinikum-cracau.de und www.mvz-cracau.de. Die etablierte Adresse www.lungenklinik-lostau.de bleibt bestehen und wird technisch von der Universitätsmedizin Magdeburg übernommen. In der Übergangsphase leiten alle bisherigen Webseiten Anfragen automatisch an die neuen Auftritte weiter.

Die bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen funktionieren weiterhin; erst nach Abschluss der technischen Umstellung werden die Mailadressen Schritt für Schritt an die neuen Domains angepasst. Über Änderungen informieren wir rechtzeitig auf den Webseiten, per Aushang in den Häusern und über lokale Medien. Auch die Beschilderung vor Ort und im Stadtgebiet wird sukzessive aktualisiert – Patientinnen, Patienten und Besucher müssen hierfür nichts unternehmen.

Wichtig: Notrufnummern, zentrale Termin-Hotlines und Öffnungszeiten bleiben unverändert, sodass eine durchgehende medizinische Versorgung jederzeit gewährleistet ist.

Rezeption im Kinikum Cracau: (0391) 8505 9850

Notaufnahme im Klinikum Cracau: (0391) 8505 9800

Lungenklinik Lostau: 039222 / 8 - 0

Was Patientinnen und Patienten konkret erwarten dürfen

Behandlungen und Ansprechpersonen bleiben unverändert – Termine finden weiterhin an den vertrauten Standorten in Cracau, Lostau und im MVZ statt.

Hohe Versorgungsqualität bleibt gesichert: Das christlich-diakonische Selbstverständnis der Einrichtungen wird fortgeführt – der Mensch steht im Mittelpunkt.

Zusätzliche universitäre Expertise erweitert mittelfristig das diagnostische und therapeutische Angebot, sowohl ambulant als auch stationär.

Zentrale Info-Seite mit FAQ: www.med.ovgu.de/integration+krankenhaus+pfeiffers



Perspektiven für Mitarbeitende

Arbeitsverhältnisse werden nahtlos fortgeführt.

Strukturierte Onboardings garantieren einen reibungslosen Start.

Willkommensveranstaltungen an allen Standorten bieten Gelegenheit zum Kennenlernen.



Gastronomische Versorgung im Klinikum Cracau

Die Cafeteria im Klinikum Cracau bleibt auch nach dem 1. August 2025 ohne Unterbrechung geöffnet. Mit unserem nahtlosen Betreiberwechsel modernisieren wir das Angebot behutsam – von einem frischen Raumdesign bis hin zu einem erweiterten Speisenplan, der sich am bewährten Campus Konzept der Universitätsmedizin orientiert. Mitarbeitende und Besucher sind währenddessen lückenlos vor Ort versorgt; notwendige Umbauten erfolgen parallel zum Tagesbetrieb. Unser ganzes Team am Standort sorgt für Service und Qualität, so dass sich alle Mitarbeitenden und Patienten wohlfühlen. Die Öffnungszeiten der Cafeteria werden Stück für Stück bis Ende September konsolidiert. Auch in Lostau möchten wir die Aufenthaltsqualität verbessern und streben mittelfristig eine Wiedereröffnung der Cafeteria an.

Stimmen zur Integration

„Die Integration der Einrichtungen ist ein Signal für Stabilität und Verlässlichkeit in der medizinischen Versorgung der Region. Gemeinsam mit den neuen Mitarbeitenden wollen wir Strukturen sichern, Synergien heben und wirtschaftlich tragfähige Lösungen schaffen – für eine moderne, erreichbare Medizin in Sachsen-Anhalt.“

Marco Bohn, Kaufmännischer Direktor UMMD

„Von Anfang an war uns wichtig: Die Integration soll kein Bruch, sondern ein gemeinsamer Aufbruch sein. Wir übernehmen nicht nur Verantwortung, sondern bauen auf dem auf, was die Pfeifferschen Stiftungen über Jahrzehnte geschaffen haben. Die Erfahrung und Haltung der Mitarbeitenden sind ein Gewinn für die Universitätsmedizin – und für die Menschen in der Region.“

Quelle: Mediennachricht, 18.07.2025