20 Jahre IQWiG: Der IQWiG-Jahresbericht 2024 (Medienmeldung, PDF, 3 MB).

Sein 20-jähriges Bestehen feierte das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) mit einem parlamentarischen Abend in Berlin und einem besonders unterhaltsamen Herbst-Symposium in Köln. Beide Veranstaltungen boten den Gästen die Gelegenheit, die Geschichte des Instituts anhand einer Chronik Revue passieren zu lassen. Im Herbst kehrte das Institut dann nach 13 Jahren im MediaPark zurück auf die rechte Rheinseite – die „Schäl Sick“. Dort war es bereits von 2004 bis 2011 in Köln Kalk ansässig. Der neue Standort liegt direkt am Rhein im Neuen Deutzer Hafen. „Das IQWiG hat einen neuen Heimathafen, von dem aus wir zu neuen Ufern aufbrechen und den Austausch mit unseren nationalen und internationalen Partnern weiter ausbauen wollen“, sagt Institutsleiter Thomas Kaiser.

Neben dem Jubiläum und dem Umzug beleuchtet der Jahresbericht wie gewohnt auch die wichtigsten IQWiG-Gutachten des Jahres und deren Einfluss auf die Versorgung.

Erstmals veröffentlicht das IQWiG den Jahresbericht vollständig digital. Das neue Format bietet etwas, das eine Printausgabe nicht leisten kann: ein Gespräch zwischen Institutsleiter Thomas Kaiser, seiner Stellvertreterin Michaela Eikermann und Moderator Andreas Lange. Sie rekapitulieren das vergangene Jahr und wagen einen Ausblick.

