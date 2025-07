Klinikum Ludwigshafen mit neuer medizinischer Geschäftsführerin

Geschäftsführung komplettiert: Dr. med. Eefje Barber wird neue medizinische Geschäftsführerin des Klinikums Ludwigshafen (Mediennachricht).

Mit einstimmigem Beschluss des Aufsichtsrats ist Dr. Eefje Barber zur neuen medizinischen Geschäftsführerin des Klinikums Ludwigshafen (KliLu) gewählt worden. Ab Dezember 2025 wird die 50-Jährige das Geschäftsführungsteam um den kaufmännischen Geschäftsführer Jan Stanslowski komplettieren. „Mit Frau Dr. Eefje Barber haben wir eine ausgewiesene Expertin mit jahrelanger Erfahrung im Krankenhaus-Management für das Klinikum Ludwigshafen gewonnen“, sagt Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Jan Stanslowski, der kaufmännische Geschäftsführer des KliLu, ergänzt: „Im Geschäftsführungs-Team ergänzen sich unsere Kompetenzen ideal – es freut mich sehr, dass unsere Doppelspitze durch eine so erfahrene Kollegin mit hervorragender Führungsstärke komplettiert wird“.

Unterstützt wird die Geschäftsführung vom Ärztlichen Direktor des KliLu, Prof. Dr Markus Müller, und Pflegedirektorin Alexandra Gräfin von Rex. Gemeinsam verantworten sie als Krankenhausbetriebsleitung die strategische Entwicklung des Klinikums.

Langjährige Kompetenz im Krankenhaus-Management

Dr. Eefje Barber dazu: „Das Klinikum Ludwigshafen hat als Maximalversorger eine ganz besondere Bedeutung für die medizinische Versorgung der Region – nicht nur in Ludwigshafen, sondern in der gesamten Vorderpfalz. Die medizinische Weiterentwicklung solch eines Hauses mitgestalten zu dürfen, ist eine große Aufgabe, der ich mit Freude entgegenblicke“. Gebürtig stammt Dr. Eefje Barber aus Berlin. Das Studium der Humanmedizin absolvierte sie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Danach folgte ihre Ausbildung zur Fachärztin für Anästhesie am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg sowie ein Studium im Bereich Hospital Management. Zuletzt war sie im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen tätig. Das 1.000-Betten-Haus beschäftigt rund 3.000 Mitarbeitende und versorgt jährlich etwa 49.000 stationäre und 162.000 ambulante Patient*innen. Dr. Eefje Barber ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder.

Über die Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH

Das Klinikum Ludwigshafen ist das drittgrößte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Es verfügt über 1.010 Betten und umfasst 17 Kliniken, fünf medizinische Institute, zehn zertifizierte Tumorzentren, zehn zertifizierte Zentren sowie zwölf Kompetenzzentren. Mit rund 3.500 Beschäftigten ist das KliLu der viertgrößte Arbeitgeber in der Rhein-Stadt. Es befindet sich in städtischer Trägerschaft und ist seit 1995 eine gemeinnützige GmbH. Zudem dient es als akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.

Quelle: Mediennachricht, 23.07.2025