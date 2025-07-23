Leiter Referat Ambulante Medizin (m/w/d) St. Franziskus-Stiftung Münster

Die St. Franziskus-Stiftung Münster sucht ab sofort einen Leiter Referat Ambulante Medizin (m/w/d) (Stellenanzeige).

St. Franziskus-Stiftung Münster

Leiter Referat Ambulante Medizin

Vollzeit unbefristet

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Management Verwaltung

Sie entwickeln die Gesamtstrategie für unsere MVZ weiter und stimmen diese eng mit den weiteren ambulanten Versorgungsstrukturen der Kliniken sowie der Klinikgeschäftsführung ab.

Sie gestalten innovative ambulante Versorgungskonzepte und verzahnen diese mit den stationären Leistungen.

Sie identifizieren Wachstumschancen und setzen diese strategisch um.

Sie stärken die regionale Vernetzung durch strategische Kooperationen und vertreten die MVZ in Gremien und Netzwerken.

Sie akquirieren und integrieren neue Standorte in enger Abstimmung mit den Kliniken und dem Vorstand.

Sie prüfen und beraten im Bereich der Abrechnung

Sie bauen das ambulante Operieren weiter aus.

Sie steuern die ambulanten Leistungen, insbesondere im Bereich der ambulanten Operationen, Hybrid-DRG und spezialfachärztlichen Versorgung

Sie etablieren ein Berichtswesen für MVZ, AOP, Hybrid-DRG und ASV

Sie führen regelmäßige Quartalsgespräche in den MVZ-Standorten und optimieren die Ressourcenauslastung.

Sie korrespondieren mit der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV).

Sie treiben Digitalisierungsprojekte voran und gestalten medizinische Prozesse im MVZ effizient und rechtssicher

Sie rekrutieren, entwickeln und führen das ärztliche und nicht-ärztliche Personal und setzen Personalentwicklungsmaßnahmen um

Sie entwickeln das Qualitätsmanagement kontinuierlich weiter.