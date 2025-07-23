Leiter Referat Ambulante Medizin (m/w/d) St. Franziskus-Stiftung Münster
Die St. Franziskus-Stiftung Münster sucht ab sofort einen Leiter Referat Ambulante Medizin (m/w/d) (Stellenanzeige).
Stellenangebot im PDF-Format.
Bewerbung: www.st-franziskus-stiftung.deAusschreibendes Unternehmen:
Ausgeschriebene Stelle:
Bundesland:
Beschäftigungstyp:
Kategorisierung:
Sie entwickeln die Gesamtstrategie für unsere MVZ weiter und stimmen diese eng mit den weiteren ambulanten Versorgungsstrukturen der Kliniken sowie der Klinikgeschäftsführung ab.
Sie gestalten innovative ambulante Versorgungskonzepte und verzahnen diese mit den stationären Leistungen.
Sie identifizieren Wachstumschancen und setzen diese strategisch um.
Sie stärken die regionale Vernetzung durch strategische Kooperationen und vertreten die MVZ in Gremien und Netzwerken.
Sie akquirieren und integrieren neue Standorte in enger Abstimmung mit den Kliniken und dem Vorstand.
Sie prüfen und beraten im Bereich der Abrechnung
Sie bauen das ambulante Operieren weiter aus.
Sie steuern die ambulanten Leistungen, insbesondere im Bereich der ambulanten Operationen, Hybrid-DRG und spezialfachärztlichen Versorgung
Sie etablieren ein Berichtswesen für MVZ, AOP, Hybrid-DRG und ASV
Sie führen regelmäßige Quartalsgespräche in den MVZ-Standorten und optimieren die Ressourcenauslastung.
Sie korrespondieren mit der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV).
Sie treiben Digitalisierungsprojekte voran und gestalten medizinische Prozesse im MVZ effizient und rechtssicher
Sie rekrutieren, entwickeln und führen das ärztliche und nicht-ärztliche Personal und setzen Personalentwicklungsmaßnahmen um
Sie entwickeln das Qualitätsmanagement kontinuierlich weiter.
Sie verbinden ausgeprägte betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit Expertise im Bereich Ambulante Medizin, zum Beispiel in Form einer entsprechenden Ausbildung, idealerweise ergänzt durch ein Hochschulstudium
Sie besitzen ein tiefgehendes Verständnis für medizinische Abläufe und Versorgungsstrukturen, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich.
Mehrjährige Führungserfahrung, vorzugsweise mit Schwerpunkt in der ambulanten Versorgung und MVZ-Strukturen, zeichnet Sie aus.
Sie konnten sich umfassende Kenntnisse im Bereich der ambulanten Abrechnung und des KV-Rechts aneignen
Nachweisbare Erfolge in der Umsetzung von Projekten im Gesundheitswesen, idealerweise mit Fokus auf Digitalisierungsprojekte
Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen und eine strategische Denkweise runden Ihr Profil ab