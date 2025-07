Median Klinik Bad Gottleuba mit neuem kaufmännischen Leiter

Neue Kaufmännische Leitung der Median Klinik Bad Gottleuba (Medienmeldung).

Seit dem 1. Juli 2025 ist Torsten Wagner Kaufmännischer Leiter der MEDIAN Klinik Bad Gottleuba. Die Klinik hat ein breites Behandlungsspektrum, das Orthopädie, Kardiologie, Gastroenterologie, Psychosomatik, Stoffwechselerkrankungen sowie Kinder- & Jugendmedizin und Familienklinik umfasst. Torsten Wagner ist seit 20 Jahren in der Gesundheitswirtschaft tätig und war dabei hauptsächlich in der Rehabilitationsbranche in unterschiedlichen Führungspositionen im Einsatz. Von 2005 bis 2013 war Wagner in der Klinik Bavaria Kreischa als Leiter Controlling und Einkauf tätig und zudem verantwortlich für die Verwaltungsleitung der Klinik Neurologie.

Von 2013 bis 2021 war er Geschäftsführer der Klinik am Tharandter Wald Hetzdorf sowie in Teilverantwortungsbereichen auch der Dr. Lauterbach Klinik in Bad Liebenstein, durch eine gemeinsame Gesellschafterstruktur der Einrichtungen. Zuletzt war er Verwaltungsleiter der Elblandkliniken am Standort Großenhain.

Als stellvertretender Vorstandsvorsitzender engagiert sich Torsten Wagner seit 2023 in der Landesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation in Sachsen (LARS e.V.) in der Verbandsarbeit, um die Rolle der Rehabilitation gegenüber den unterschiedlichen Partner*innen im Gesundheitswesen zu stärken.

Maximilian Riehl, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Ost bei MEDIAN, kommentiert: „Wir sind froh, mit Herrn Wagner einen im Gesundheitswesen sehr erfahrenen Kollegen für die Leitung der MEDIAN Klinik Bad Gottleuba gewonnen zu haben. Der Standort ist groß und wir arbeiten derzeit an verschiedenen anspruchsvollen Herausforderungen. Wir sind davon überzeugt, dass Torsten Wagner mit seiner Expertise souverän die Standortleitung übernehmen wird.“

Zu seinem Start sagt Torsten Wagner: „Ich wurde sowohl in der MEDIAN Welt als auch am Standort Bad Gottleuba von allen Beteiligten sehr offen und herzlich aufgenommen. Die herausfordernden Themen waren für mich auch ein Grund, mich auf diese Aufgabe einzulassen.

Mir ist die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort besonders wichtig. Gemeinsam können wir so den Standort Bad Gottleuba in den derzeit stürmischen Zeiten in der Gesundheitswirtschaft auf Kurs halten und seine Rolle als wichtiger Partner der Patientinnen und Patienten einerseits und der Kostenträger andererseits besser herausstellen und weiter stärken. Wir geben hier zusammen unser Bestes für die Rehabilitanden.“

Quelle: Medienmeldung, 23.07.2025