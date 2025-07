Medizincontroller (m/w/d) GFO Zentrale Dienste Dinslaken

Die GFO Zentrale Dienste sucht am Standort Dinslaken zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller (m/w/d) als Standortleitung (Stellenanzeige).

GFO Zentrale Dienste

Medizincontroller

Vollzeit unbefristet

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Sie übernehmen die dezentrale fachliche und disziplinarische Leitung des Medizincontrollings am Standort, welches im GFO-Verbund zentral organisiert ist. Die fachliche Zuständigkeit definiert sich durch die Bereiche Kodierung, MD-Management sowie den Prüfungen gemäß LOPS-RL und MD-QK-RL. Sie führen das dazugehörige Team fachlich. Operativ gewährleisten Sie insbesondere die vollständige, sachgerechte und zeitnahe medizinische Kodierung zur Sicherstellung der Erlöse. Dabei steht die Fallbegleitende Kodierung und ein enger Austausch mit den medizinischen Fachabteilungen zur Fallsteuerung im Vordergrund. Darüber hinaus verantworten Sie die fristgerechte Bearbeitung von MD- und Kostenträgeranfragen vom Datenträgeraustausch bis hin zu abschließenden Sozialgerichtsverfahren. Sie beraten die kaufmännische Direktion, den ärztlichen und pflegerischen Dienst in strategischen Fragen zur Bewertung und Steuerung des medizinischen Leistungsspektrums und zeigen Handlungsoptionen auf. Dabei berücksichtigen Sie die Entwicklung der Krankenhausreform und Ambulantisierung.

Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Medizincontrolling, idealerweise in leitender Funktion.

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im DRG- und PEPP-System, den relevanten gesetzlichen Regelungen und der Abrechnung von Krankenhausleistungen

Idealerweise bringen Sie Kenntnisse in cgm medico KIS- und uhb Amondis mit

Sie zeichnen sich durch Interesse an Digitalisierung und IT-Themen sowie Erfahrungen im Projektmanagement aus.