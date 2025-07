SRH-Konzern mit Umsatzsteigerung

Bildungs- und Gesundheitsanbieter SRH setzt eingeschlagenen Wachstumskurs erfolgreich fort (Pressemeldung).

Die SRH, eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands, hat die vorläufigen Ergebnisse aus dem Geschäftsjahr 2024 bekanntgegeben. Demnach hat der gemeinnützige Stiftungskonzern das vergangene Jahr mit einem Umsatz von 1.443,0 Mio. Euro abgeschlossen – das entspricht einer Steigerung um 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1.360,0 Mio. Euro). Das Jahresergebnis lag bei 33,4 Millionen Euro, im Vergleich zu 11,4 Mio. Euro 2023. Die SRH beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Solide Ergebnisse ermöglichen auch in Zukunft substanzielle Reinvestitionen

„Unsere Entwicklung, auch die wirtschaftliche, ist sehr erfreulich“, so Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH. „Wir sind mit unserer Wachstumsstrategie gut auf Kurs. Unsere Ergebnisse sind sehr solide, und sie ermöglichen uns, unser Angebot in Bildung und Gesundheit stetig zu erweitern und zu verbessern. Auch 2024 haben wir dazu mit fast 100 Millionen Euro substanziell reinvestiert und wichtige Schritte in unsere Zukunft getätigt.“

Diese Entwicklung ist nachhaltig: Unter der Leitung von Christof Hettich hat sich der Umsatz der SRH in den vergangenen 10 Jahren fast verdoppelt. Das Ergebnis ist nach den herausfordernden Entwicklungen der letzten Jahre wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. Dennoch seien die Rahmenbedingungen aktuell schwieriger und unwägbarer denn je: „Die hauptsächlichen Herausforderungen liegen zum einen in der immer noch nicht erfolgten Reform des Gesundheitswesens in Deutschland, zum anderen im demographischen Wandel, der in Deutschland allgemein zu abnehmenden Studierendenzahlen führt.“

Ein Mann in einem dunklen Anzug steht an einer transparenten Wand. Er hat kurzes, graues Haar und schaut direkt in die Kamera.

Leitet den Konzern seit zehn Jahren: SRH Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Christof Hettich

Gesundheitsbereich der SRH insgesamt im Plus – trotz ausstehender Entscheidungen im Gesundheitswesen

Der Gesundheitssektor erzielte ein positives Jahresergebnis als Resultat einer vorausschauenden strategischen Ausrichtung auf sich verändernde Rahmenbedingungen, sieht sich aber nach wie vor sehr großen Herausforderungen gegenüber. Christof Hettich: „Auch 2024 hat sich bezüglich der dringend notwendigen Krankenhausreform und dem damit verbundenen funktionierenden Finanzierungssystem praktisch nichts getan. Mehr noch: wir erleben aktuell ein Nicht-Entscheiden und ein Nicht-Zur-Verfügung-Stellen wichtiger Parameter, einen Geldentzug, der letztendlich zu einer kalten Strukturreform führt. Das kann nicht sein!“

In Summe lagen die Akut-, Fach- und Rehakliniken sowie die Medizinischen Versorgungszentren der SRH im Plus und ermöglichten so die medizinische Versorgung von rund 1,2 Millionen Menschen im Jahr 2024.

Bildungsbereich: Präsenzhochschulen und Bildungsunternehmen der SRH wachsen gegen den Trend

Durch den demographischen Wandel verzeichnen Deutschlands Hochschulen allgemein immer weniger Studierende. Christof Hettich: „Obwohl wir als privater Anbieter gegenüber staatlichen Einrichtungen benachteiligt werden – etwa bei der Vergabe wichtiger Fördergelder –, ist uns ein Zuwachs gelungen.“

Um sich zukunftssicher aufzustellen, hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr unter anderem seine fünf Präsenzhochschulen zu einer verschmolzen und im Herbst 2024 in der Bundeshauptstadt einen spektakulären neuen Campus eröffnet.

Insgesamt ist die SRH University an bundesweit 18 Standorten vertreten. Dazu kommt die SRH Fernhochschule – The Mobile University, die 2024 zum sechsten Mal in Folge zu Deutschlands beliebtester Fernhochschule gewählt wurde.

Auch die Auslandshochschulen der SRH in Paraguay und in den Niederlanden verzeichneten 2024 gestiegene Immatrikulationszahlen. Insgesamt waren 2024 über 21.000 Studierende aus über 140 Nationen bei der SRH eingeschrieben.

In ihren weiteren Bildungsunternehmen konnte die SRH ebenfalls wachsen, obwohl auch hier der Markt durch den demografischen Wandel insgesamt kleiner wird. Eine neue Fachschule für Heilerziehungspflege etwa bildet in Heidelberg dringend benötigte Fachkräfte aus. Zudem wurde in Wiesloch eine weitere Rehabilitationseinrichtung für Psychisch Kranke (RPK) eröffnet. „Gerade in unseren Bildungsunternehmen haben wir als Teil unserer Unternehmensstrategie die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch untereinander gestärkt. So können wir hier Synergien nutzen, die Wirtschaftlichkeit sichern, die Qualität weiter verbessern und in einem umkämpften Markt in neue Angebote zu investieren“, so Hettich.

Weitere wichtige Schritte in Richtung Zukunft

Um sich optimal für die Zukunft aufzustellen und den erfolgreich eingeschlagenen Wachstumskurs weiter zu forcieren, hatte die SRH erst vergangenen Monat mehrere personelle Änderungen und Ergänzungen auf Ebene der Bereiche Gesundheit und Bildung bekanntgegeben.

Quelle: Pressemeldung, 03.07.2025