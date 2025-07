Wechsel in der KRH Geschäftsführung

Neue Geschäftsführerin Personal am Klinikum Region Hannover (Pressemeldung).

Das KRH bekommt eine neue Geschäftsführerin: Mit Beginn des neuen Jahres kommt Dr. Georgia Borttscheller als neue Geschäftsführerin Personal an Bord und übernimmt damit die Aufgaben von Michael Born, der diesen Bereich seit 2015 verantwortet hat und sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Dr. Borttscheller ist Volljuristin und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Personal. Aktuell ist sie als Prokuristin und Geschäftsbereichsleiterin Personal und Personalentwicklung beim Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam tätig. Zuvor war sie mehrere Jahre Personalleiterin bei der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH in Berlin. In ihrer bisherigen Laufbahn konnte Georgia Borttscheller also umfassende Erfahrungen in der strategischen und operativen Personalarbeit großer Klinikstrukturen sammeln.

„Ich habe große Freude daran, Menschen auf ihrem beruflichen Lebensweg optimal begleiten zu können und sie dabei in ihren Entwicklungsmöglichkeiten zu unterstützen“, fasst die 49-Jährige ihre Leidenschaft für ihren Beruf zusammen und ergänzt: „Ich freue mich bereits sehr darauf, dieses in meiner neuen Funktion ganz bald für die Mitarbeitenden des KRH tun zu dürfen.“

Steffen Krach, Regionspräsident und Aufsichtsratsvorsitzender des KRH, freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit: „Die Medizinstrategie 2030 und alle damit verbundenen Veränderungen werden nur erfolgreich gelingen, wenn die über 8.000 Mitarbeitenden des KRH eingebunden sind und die Maßnahmen gemeinsam mit ihnen umgesetzt werden. Mit Dr. Borttscheller haben wir für diese große Aufgabe eine hervorragende Expertin mit viel Erfahrung im Bereich der Personalführung für unser KRH gewinnen können. Ich wünsche ihr für diese und alle anderen Herausforderungen viel Erfolg und danke Michael Born für seinen langjährigen Einsatz für das KRH.“

Die KRH-Geschäftsführung besteht damit zum 1. Januar 2026 aus Barbara Schulte (Finanzen und Infrastruktur), Dr. Matthias Bracht (Medizin) und Dr. Georgia Borttscheller (Personal).

Quelle: Pressemeldung, 08.07.2025