Gesundheitsetat steigt weiter an
Haushalt 2026: Gesundheitsetat steigt auf 20 Milliarden Euro (Bundestag).
DAK-Mitarbeiter im Saarland stehen im Verdacht, Abrechnungen manipuliert zu haben (Saarbrücker Zeitung).
Die Universitätsmedizin Essen Universitätsklinikum sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung der Abteilung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).
IoMT: Schutz kritischer Medizingeräte im vernetzten Krankenhaus (Digital Business).
In Sachsen-Anhalt will die Landesregierung das Rettungsdienstgesetz ändern (Stern).
Die Uniklinik Heidelberg und die Universitätsmedizin Mannheim gründen Deutschlands größten Krankenhausverbund (Frankfurter Allgemeine Zeitung).
Transformationsfonds nutzen und in Medizintechnik investieren (BVMed, PDF, 70 kB).
Krankenhaus Maria Stern Remagen: Mitarbeiter reden von "eklatanten Missständen" (Rhein-Zeitung).
KHAG: Erhalt der Pflegepersonaluntergrenzen angemahnt (Deutsches Ärzteblatt).
Verhandlungen mit regionalen Partnern gescheitert: Ingolstädter Klinik Dr. Maul stellt Insolvenzantrag (Donaukurier).
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie: Das KHAG gehe auf Kosten der Qualität (Medienmeldumng).
Az. L 9 KR 108/21: Schlaflaborleistungen bei Kindern sind nicht ambulant, sondern regelhaft stationär zu erbringen (Med-Juris).