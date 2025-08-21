



G-DRG-Update-Seminar: Train-the-trainer im Medizincontrolling - Mit allen Änderungen zum Jahreswechsel 2025/2026



Am Am 06. und 25. November, 17. Dezember 2025 und 08. Januar 2026



Mit unserem 1-tägigen Online-Seminar bieten wir Ihnen eine kompakte und praxisnahe Einführung in alle wichtigen Änderungen für das Jahr 2026.

Natürlich informieren wir Sie auch über aktuelle gesundheitspolitische Themen, wie z.B. den erstmaligen Ausweis der Vorhaltevergütungen, den Umsetzungsstand der Leistungsgruppen und der LOPS-Richtlinie sowie die neuen Hybrid-DRGs für 2026.



