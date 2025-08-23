Fehlgeschlagener Angriff auf die Pressefreiheit durch den Geschäftsführer eine Kommunalunternehmens
ANEVita-Posse: Zeitungsverbot an Kliniken sei eklatanter Verstoß gegen Grundregeln der Demokratie... (NWZ Online).
ANEVita-Posse: Klinikchef verbietet Zeitungsverkauf und muss nach Machtwort der Verwaltungschefs zurückrudern... (NWZ-Online).
ANEVita-Posse: In den Krankenhäusern Aurich, Emden und Norden dürfen keine Lokalzeitungen mehr verkauft werden... (NWZ Online).
Weiteren Schaden abwenden: Rücktritt der gesamten Führungsriege der SHG-Kliniken Völklingen und Sonnenberg sowie neue Gesellschafterstruktur gefordert (Saarbrücker Zeitung).
Az. B 1 KR 28/24 R: Ist die Kodierbarkeit gegeben, wenn die Mindestmerkmale des Operationen- und Prozedurenschlüssels 8-980 (intensivmedizinische Komplexbehandlung) auf einer nicht als Intensivstation bezeichneten Einheit erfüllt werden? (Terminvorschau 26/25).
Az. B 1 KR 13/24 R: Wie sind die Vorgaben und Inhalte der Deutschen Kodierrichtlinie DKR 1001l (Beatmung) hinsichtlich struktureller Voraussetzungen zu verstehen? (Terminvorschau 26/25).
Az. B 1 KR 32/24 R: Was ist als Ausgangswert bei einem Kreatinin-Anstieg zur Bestimmung des Stadiums eines akuten Nierenversagens als zulässig anzuwenden? (Terminvorschau 26/25).
Az. B 1 KR 36/24 R: Steht einer Aufrechnung am 9. November 2018 die Ausschlussregelung des § 325 SGB V alte Fassung entgegen? (Terminvorschau 26/25).
Asklepios Kliniken: Drohne für Laborproben stürzt über Schleswig-Holstein ab (Hamburger Abendblatt).
Insolventes Josephs-Hospital Warendorf: Lösung steht bevor (Westfälische Nachrichten).