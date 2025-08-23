Nachrichten

Az. B 1 KR 28/24 R: BSG entscheidet zur Zulässigkeit der Kodierung einer intensivmedizinischen Komplexbehandlung

Az. B 1 KR 28/24 R: Ist die Kodierbarkeit gegeben, wenn die Mindestmerkmale des Operationen- und Prozedurenschlüssels 8-980 (intensivmedizinische Komplexbehandlung) auf einer nicht als Intensivstation bezeichneten Einheit erfüllt werden? (Terminvorschau 26/25).

Az. B 1 KR 13/24 R: BSG entscheidet zur Auslegung der Kodierrichtlinie DKR 1001l

Az. B 1 KR 13/24 R: Wie sind die Vorgaben und Inhalte der Deutschen Kodierrichtlinie DKR 1001l (Beatmung) hinsichtlich struktureller Voraussetzungen zu verstehen? (Terminvorschau 26/25).

Az. B 1 KR 32/24 R: BSG entscheidet zum Kreatinin-Ausgangswert bei Nierenversagen

Az. B 1 KR 32/24 R: Was ist als Ausgangswert bei einem Kreatinin-Anstieg zur Bestimmung des Stadiums eines akuten Nierenversagens als zulässig anzuwenden? (Terminvorschau 26/25).

Az. B 1 KR 36/24 R: BSG entscheidet zur Verletzung von § 325 SGB V alte Fassung bei Aufrechnung

Az. B 1 KR 36/24 R: Steht einer Aufrechnung am 9. November 2018 die Ausschlussregelung des § 325 SGB V alte Fassung entgegen? (Terminvorschau 26/25).

