Geriatrische Akutmedizin nicht in Leistungsgruppen abgebildet
Geriatrische Akutmedizin fehle in den Leistungsgruppen: Durch Krankenhausreform fällt ein Viertel der heutigen geriatrischen Leistungen weg (BV Geriatrie).
Die Diakoneo KdöR Personal und Recht sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Controlling (m/w/d) für den Bereich Gesundheit / Krankenhauscontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).
SRH-Krankenhaus Sigmaringen ist sauer: Millionenförderung lässt weiter auf sich warten (Schwäbische Zeitung).
Gefälschter Arbeitszeitnachweis: Nicht genommene Pause nachträglich eingetragen (Rechtsdepesche).
Die Entwicklungen am SHG-Klinikum Merzig werden kritisiert (Saarbrücker Zeitung).
Ein Krankenhaus ist doch kein Luxus (Erft Kurier).
Neuer Klinikmanager übernimmt die operative Leitung und verstärkt das Führungsteam des EVA Ruhr (Pressemeldung).
Entlassmanagement: Weiterentwicklung des Konzepts und der Umsetzungsvorschläge - Abschlussbericht (Gemeinsamer Bundesausschuss, PDF, 8,9 MB).
Mindestmengenregelungen: Ergänzung von § 9 und eines Anhangs 2 - Weiterentwicklung auf Grundlage von Sozialdaten (Gemeinsamer Bundesausschuss).