



Krankenkassen- und MD-Anfragen inklusive aktueller Sozialgerichtsurteile und PrüfvV



Dieses Vertiefungsseminar schlägt die Brücke von den speziellen Fragen der Kodierung zum verhandlungssicheren Dialog mit den Kostenträgern, bzw. dem MD und stärkt so die Erlösverantwortlichkeit.

Wir vermitteln in diesem Vertiefungsseminar den aktuellen Stand der Sozialgesetzgebung sowie der Rechtsprechung auf Landes- und Bundesebene.



Praxisnah und anschaulich. 4-tägiger Online-Vertiefungskurs vom 15. bis 17. September und 08. Oktober 2025



