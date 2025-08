Ärztin / Arzt im Medizincontrolling (m/w/d) Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH

Die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Ärztin / einen Arzt im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH

Arzt im Medizincontrolling

BE

Am Nordgraben 2

Vollzeit unbefristet

40

Vergütung: Außertarifliche Vergütung

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Klinische Berufserfahrung

Langjährige Erfahrung im Medizincontrolling, idealerweise auch im standortübergreifenden Controlling auf Konzernebene

Fundierte Kenntnisse des DRG- und PEPP-Systems, der medizinischen Klassifikationen (ICD, OPS), der Deutschen Kodierrichtlinien, der Abrechnungsbestimmungen, der PrüfvV sowie des Krankenhausfinanzierungssystems

Erfahrung in der Vorbereitung und Durchführung von Entgeltverhandlungen, z. B. durch Erstellung von AEB-Statistiken oder die medizinisch-klassifikatorische Bewertung neuer Behandlungs- und Untersuchungsmethoden

Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office sowie in KIS- und Datenbank-Systemen; idealerweise Erfahrung mit SAP, Orbis, QlikView und SQL