Az. B 1 KR 28/24 R: BSG entscheidet zur Zulässigkeit der Kodierung einer intensivmedizinischen Komplexbehandlung
Az. B 1 KR 28/24 R: Ist die Kodierbarkeit gegeben, wenn die Mindestmerkmale des Operationen- und Prozedurenschlüssels 8-980 (intensivmedizinische Komplexbehandlung) auf einer nicht als Intensivstation bezeichneten Einheit erfüllt werden? (Terminvorschau 26/25).
