Az. B 1 KR 28/24 R: Der Vergütungsanspruch für intensivmedizinische Komplexbehandlung hängt nicht von der Stationsbezeichnung ab
Az. B 1 KR 28/24 R: Mit dem Begriff der Intensivstation ist keine konkrete apparative oder personelle Mindestausstattung im Sinne von Strukturmerkmalen oder ein konkreter Personalschlüssel für die ärztliche oder pflegerische Tätigkeit verbunden (Terminbericht 26/25).
