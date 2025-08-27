Cyberangriff auf Ameos: Ausma&#223; der Datenverluste noch unklar /> Kodierfachkraft Orthop&#228;die / Unfallchirurgie (m/w/d) Katholisches Klinikum Bochum gGmbH />

Az. B 1 KR 28/24 R: Der Vergütungsanspruch für intensivmedizinische Komplexbehandlung hängt nicht von der Stationsbezeichnung ab





Az. B 1 KR 28/24 R: Der Vergütungsanspruch für intensivmedizinische Komplexbehandlung hängt nicht von der Stationsbezeichnung ab

Az. B 1 KR 28/24 R: Mit dem Begriff der Intensivstation ist keine konkrete apparative oder personelle Mindestausstattung im Sinne von Strukturmerkmalen oder ein konkreter Personalschlüssel für die ärztliche oder pflegerische Tätigkeit verbunden (Terminbericht 26/25).

