Az. B 1 KR 36/24 R: Letzter Tag einer Ausschlussfrist bei der Aufrechnungserklärung ist mit eingeschlossen
Az. B 1 KR 36/24 R: Am Stichtag 9. November 2018 erklärte und vollzogene Aufrechnung wird durch § 325 SGB V alte Fassung nicht berührt (Terminbericht 26/25).
Aufrechnung - Aufrechnungsverbot - Ausschlussfrist - B 1 KR 36/24 R - Bundessozialgericht - DRG-Recht - HKK - Klinikum Oldenburg - Krankenhausabrechnung - Krankenhausrecht - Krankenkassen - L 4 KR 331/23 - Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen - Niedersachsen - S 65 KR 1053/19 - Sozialgericht Oldenburg - URL