Az. L 1 KR 62/25 B ER, Keine Strukturprüfungsbescheinigung auf zu erwartende OPS-Erfüllung hin
Az. L 1 KR 62/25 B ER: Die Strukturmerkmale des zu prüfenden OPS (hier: 8-550) müssen bereits zum Zeitpunkt der Erteilung der Bescheinigung erf4llt sein (Urteilsbegründung).
8-550 - DRG-Recht - frührehabilitative geriatrische Komplexbehandlung - Geriatrie - Komplexbehandlung - Krankenhausabrechnung - Krankenhausrecht - L 1 KR 62/25 B ER - Landessozialgericht Sachsen - Medizinischer Dienst MD - OPS 2024 - S 30 KR 24/25 ER - Sachsen - Sozialgericht Dresden - StrOPS-Richtlinie - Strukturprüfung - Strukturprüfungsbescheid - URL