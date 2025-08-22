Controller *in (m/w/d) Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH

Aktuelle Entwicklungen: Krankenhausreform />

Scan QR-Code 107484Die Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Controller *in (m/w/d) (Stellenanzeige).

Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH: Controller *in (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

Bewerbung: www.alexianer.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Controller

Bewerbungsanschrift:
Große Hamburger Straße 5-11

10115
Berlin



Bundesland:
BE
DE

Beschäftigungstyp:
Voll- oder Teilzeit unbefristet
Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

Kategorisierung:
29-2072.00 Controlling Verwaltung

Aufgaben:

Beratung medizinischer, pflegerischer und kaufmännischer Ansprechpartner in allen Fragen des Controllings
Weiterentwicklung von Bereichsergebnis-Rechnungen
Durchführung kaufmännischer Abweichungsanalysen
Entwicklung neuer geeigneter Kennzahlen und Analysen zur Optimierung der medizinischen und kaufmännischen Prozesse und zum Controlling der ambulanten Leistungsentwicklung
Erstellung von Budgets und Betriebsergebnisrechnungen

Ausbildung:

Studienabschluss in BWL, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Fachgebiet

Berufserfahrung

Erfahrung im Controlling eines Akut-Krankenhauses von Vorteil
Know-how in kaufmännischen Fragen der Rechnungslegung und Organisation
Gute Datenbankkenntnisse und Versiertheit in Analysetechniken

Fähigkeiten:

Fähigkeit, Ihre Arbeitsergebnisse auf allen Ebenen sehr gut zu vermitteln
Kundenorientiertes Auftreten und Teamfähigkeit
Eine positive Einstellung zu den christlichen Werten unseres Unternehmens

Online seit
2025-08-22
Gültig bis
2025-09-19





