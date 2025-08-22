Controller *in (m/w/d) Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH
Die Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Controller *in (m/w/d) (Stellenanzeige).
Beratung medizinischer, pflegerischer und kaufmännischer Ansprechpartner in allen Fragen des Controllings
Weiterentwicklung von Bereichsergebnis-Rechnungen
Durchführung kaufmännischer Abweichungsanalysen
Entwicklung neuer geeigneter Kennzahlen und Analysen zur Optimierung der medizinischen und kaufmännischen Prozesse und zum Controlling der ambulanten Leistungsentwicklung
Erstellung von Budgets und Betriebsergebnisrechnungen
Studienabschluss in BWL, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Fachgebiet
Erfahrung im Controlling eines Akut-Krankenhauses von Vorteil
Know-how in kaufmännischen Fragen der Rechnungslegung und Organisation
Gute Datenbankkenntnisse und Versiertheit in Analysetechniken
Fähigkeit, Ihre Arbeitsergebnisse auf allen Ebenen sehr gut zu vermitteln
Kundenorientiertes Auftreten und Teamfähigkeit
Eine positive Einstellung zu den christlichen Werten unseres Unternehmens