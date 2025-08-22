Controller *in (m/w/d) Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH

person_search

Die Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Controller *in (m/w/d) (Stellenanzeige).

Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH

Controller

Große Hamburger Straße 5-11

10115 Berlin





Voll- oder Teilzeit unbefristet

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

Aufgaben: Beratung medizinischer, pflegerischer und kaufmännischer Ansprechpartner in allen Fragen des Controllings

Weiterentwicklung von Bereichsergebnis-Rechnungen

Durchführung kaufmännischer Abweichungsanalysen

Entwicklung neuer geeigneter Kennzahlen und Analysen zur Optimierung der medizinischen und kaufmännischen Prozesse und zum Controlling der ambulanten Leistungsentwicklung

Erstellung von Budgets und Betriebsergebnisrechnungen

Ausbildung: Studienabschluss in BWL, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Fachgebiet

Berufserfahrung Erfahrung im Controlling eines Akut-Krankenhauses von Vorteil

Know-how in kaufmännischen Fragen der Rechnungslegung und Organisation

Gute Datenbankkenntnisse und Versiertheit in Analysetechniken

Fähigkeiten: Fähigkeit, Ihre Arbeitsergebnisse auf allen Ebenen sehr gut zu vermitteln

Kundenorientiertes Auftreten und Teamfähigkeit

Eine positive Einstellung zu den christlichen Werten unseres Unternehmens

