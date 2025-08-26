Diabetologen mit Stellungnahme zur Leistungsgruppe "Komplexe Endokrinologie und Diabetologie"
Korrektur bei personellen Voraussetzungen der Leistungsgruppe "Komplexe Endokrinologie und Diabetologie" gefordert (Stellungnahme, PDF, 70 kB).
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) - Diabetes - Diabetes mellitus - Diabetologie - Facharztstandard - Innere Medizin - komplexe Endokrinologie und Diabetologie - Krankenhausreform - Krankenhausreform-Anpassungsgesetz (KHAG) - Leistungsgruppen - Qualifikation - Referentenentwurf - Stellungnahme - Strukturvoraussetzung - Weiterbildung - URL