DRG-Fallmanager (m/w/d) Abrechnungszentrum Emmendingen
Das Abrechnungszentrum Emmendingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen DRG-Fallmanager (m/w/d) (Stellenanzeige).
Stellenangebot im PDF-Format.
Prüfung von Abrechnungen stationärer Krankenhausaufenthalte unter Berücksichtigung medizinischer Notwendigkeit unter Zuhilfenahme einer Prüfsoftware
DRG-Fallprüfung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen wie der DKR und FPV
MDK-Management unter Zuhilfenahme einer Prüfsoftware
Auswertung von MDK-Gutachten
Fallverhandlungen im Rahmen des Vorverfahrens der PrüfvV
Führung eines Erörterungsverfahrens
Abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizinisch-pflegerischen Beruf
Mehrjährige Berufserfahrung als OP-Pfleger (m/w/d), Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d), DRG-Leistungsmanager (m/w/d) oder Kodierfachkraft (m/w/d)
Erfahrung bzw. Kenntnisse mit der DRG-Systematik sowie der ICD-10- und der OPS-301-Klassifikation
Fundiertes medizinisches Wissen
Gute Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel usw.)
Hohes Engagement, Teamfähigkeit sowie selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten