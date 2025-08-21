Klinikzusammenschluss in Duisburg /> Kassen sehen Reform-Aufweichung durch KHAG-Entwurf />

DRG-Fallmanager (m/w/d) Abrechnungszentrum Emmendingen

Scan QR-Code 107782Das Abrechnungszentrum Emmendingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen DRG-Fallmanager (m/w/d) (Stellenanzeige).

Abrechnungszentrum Emmendingen: DRG-Fallmanager (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

Bewerbung: www..de

Ausschreibendes Unternehmen:
Abrechnungszentrum Emmendingen

Ausgeschriebene Stelle:
DRG-Fallmanager

Bewerbungsanschrift:
An der B3 Haus Nr. 6

79312
Emmendingen



Bundesland:
BW
DE

Beschäftigungstyp:
Vollzeit befristet
Wochenstunden:
38,5

Vergütung: Vergütung nach Haustarifvertrag

Kategorisierung:
29-2072.00 Fallmanagement Verwaltung

Aufgaben:

Prüfung von Abrechnungen stationärer Krankenhausaufenthalte unter Berücksichtigung medizinischer Notwendigkeit unter Zuhilfenahme einer Prüfsoftware
DRG-Fallprüfung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen wie der DKR und FPV
MDK-Management unter Zuhilfenahme einer Prüfsoftware
Auswertung von MDK-Gutachten
Fallverhandlungen im Rahmen des Vorverfahrens der PrüfvV
Führung eines Erörterungsverfahrens

Ausbildung:

Abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizinisch-pflegerischen Beruf

Berufserfahrung

Mehrjährige Berufserfahrung als OP-Pfleger (m/w/d), Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d), DRG-Leistungsmanager (m/w/d) oder Kodierfachkraft (m/w/d)
Erfahrung bzw. Kenntnisse mit der DRG-Systematik sowie der ICD-10- und der OPS-301-Klassifikation
Fundiertes medizinisches Wissen
Gute Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel usw.)

Fähigkeiten:

Hohes Engagement, Teamfähigkeit sowie selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

Online seit
2025-08-21
Gültig bis
2025-09-19





