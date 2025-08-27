Für den Katastrophenfall: Schwarzwald-Baar-Klinikum bekommt Millionen
Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen 2024 mit Jahresfehlbetrag von 9,8 Millionen Euro / 8,8 Millionen Euro Fördermittel für digitale Infrastruktur (Schwäbische Zeitung).
Baden-Württemberg - Betriebsgröße - Bilanzierung - Cybersecurity - Cybersicherheit - Defizit - Defizitausgleich - Digitalisierung - Feststellungsbescheid - Fördermittel - IT-Infrastruktur - IT-Sicherheit - Jahresabschluss - Klinikum Villingen-Schwenningen Schwarzwald-Baar - Kritische Infrastruktur - Trägerschaft - Vernetzung - URL