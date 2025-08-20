Interaktives Dashboard zeigt GKV-Ausgaben im Zeitvergleich

NRW: Interaktives Dashboard "Gesundheitsausgaben der Länder" (IT.NRW).

Die Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung in Nordrhein-Westfalen haben im Jahr 2022 bei rund 59 Milliarden Euro gelegen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren 2022 fast 88 % der Einwohnerinnen und Einwohner in NRW gesetzlich krankenversichert. Bundesweit waren es 87,2 %. Für jede Versicherte und jeden Versicherten gab die gesetzliche Krankenversicherung im Schnitt 3.703 Euro aus.

Wie haben sich die Gesundheitsausgaben in den Bundesländern entwickelt? Für welche Leistungen setzte der größte Ausgabenträger, die gesetzliche Krankenversicherung (GKV), die ihr zur Verfügung stehenden Mittel ein? Gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern in den Leistungsbereichen der GKV?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert das neue Dashboard „Gesundheitsausgaben der Länder“ – ein interaktives Datenangebot der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“.

Das Dashboard ermöglicht – beginnend ab dem Jahr 2013 – vergleichende Analysen zwischen den Ländern und zeigt langfristige Entwicklungen bei den Gesundheitsausgaben. Es bietet einen schnellen und übersichtlichen Zugang zu den Ergebnissen der Gesundheitsausgabenrechnung nach Leistungsarten, die jährlich zum 4. Quartal fortgeschrieben werden.

Das Dashboard ist im Statistikportal abrufbar.

Methodische Hinweise

Die vorliegenden Ergebnisse beruhen auf Berechnungen der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder” (GGRdL). Weitere Daten sowie methodische Hinweise finden Sie im Statistikportal.

Über IT.NRW

Der Landesbetrieb IT.NRW ist der zentrale IT-Dienstleister und das Statistische Landesamt für Nordrhein-Westfalen. Wir schaffen Mehrwerte für Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Als Statistisches Landesamt erheben und veröffentlichen wir zuverlässige sowie objektive Daten und begleiten die Digitalisierung in der Landesverwaltung NRW. Die Erstellung von mehr als 300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage ist dank der zuverlässigen Meldungen von Befragten möglich. Sie leisten dadurch einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Aussagekräftige statistische Daten dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 20.08.2025