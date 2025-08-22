(Junior-) Medizincontroller (w/m/d) Medical AI Analytics & Information GmbH

person_search

Die Medical AI Analytics & Information GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior-)Medizincontroller (w/m/d) im Team Interim-Management für den Einsatz im Raum Süddeutschland (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.m-ai.com

Medical AI Analytics & Information GmbH

Medizincontroller

Bewerbungsanschrift:

Lahnstraße 31

12055 Berlin





Vollzeit unbefristet

Vergütung: Leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Aufgaben: • Du bist flexibel und begleitest erfolgreiche Projekte im Medizincontrolling.

• Du berätst und unterstützt das medizinische Personal unserer Kunden bei Fragen der Kodierung und der Erlössicherung.

• Du arbeitest an der kontinuierlichen Verbesserung der Dokumentations- und Kodierqualität sowie der Prozesse im Medizincontrolling unserer Kunden.

• Du hast Spaß an der Entwicklung, Definition und Überwachung steuerungsrelevanter Kennzahlen im Medizincontrolling.

Ausbildung: • Du hast eine abgeschlossene medizinisch-pflegerische oder vergleichbare Ausbildung im Gesundheitswesen.

• Idealerweise verfügst du über eine Zusatzqualifikation im Bereich Medizincontrolling

Berufserfahrung • Du verfügst über Berufserfahrung im Medizincontrolling

• Dich zeichnet ein vertieftes Wissen zu rechtlichen Rahmenbedingungen im Krankenhaus sowie sehr gute Kenntnisse zum deutschen DRG-System in medizinischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht aus.

Fähigkeiten: • Teamorientierung, Kommunikationsgeschick, Verantwortungsbewusstsein und Durch-setzungsvermögen mit angemessener Souveränität sind für Dich selbstverständlich.

2025-08-22

2025-09-21

