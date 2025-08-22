Controller *in (m/w/d) Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH /> Kliniken in S-H: Notaufnahmen &#228;chzen unter Patienten-Ansturm />

Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) Bartels Consulting GmbH, bundesweit

Scan QR-Code 107790Die Bartels Consulting GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) für den bundesweiten Einsatz (Stellenanzeige).

Bartels Consulting GmbH: Klinische Kodierfachkraft (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.bartelsconsulting.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Bartels Consulting GmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Klinische Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:
Goxel 33b

48653
Coesfeld



Bundesland:
NW
DE

Beschäftigungstyp:
Vollzeit unbefristet
Vergütung: k.A.

Kategorisierung:
29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben:

Kodierung von stationären Krankenhausfällen
Bearbeitung von Anfragen des MD(K)
Vorbereitung und Assistenz von MD(K)-Prüfungen
Durchführung von Projekten zur Verbesserung der medizinischen Kodierqualität in Krankenhäusern
Beratung und Schulung von Mitarbeitern/-innen des ärztlichen und pflegerischen Dienstes in allen Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation
Überprüfung von Krankenhausrechnungen vor der Abrechnung

Ausbildung:

Eine abgeschlossene Ausbildung als Klinische Kodierfachkraft auf Basis einer medizinischen Ausbildung

Berufserfahrung

Mindestens 2-jährige Erfahrung in der Kodierung
Sicheren Umgang mit gängigen Softwareprodukten (Office, KIS, DRG Software)

Fähigkeiten:

Keine Angst vor neuen Herausforderungen
Die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit
Strukturiertes und selbstständiges Arbeiten
Eine kommunikative und kollegiale Arbeitsweise

Online seit
2025-08-22
Gültig bis
2025-09-20





