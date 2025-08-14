Kodierfachkraft Homeoffice (w/m/d) Medical AI Analytics & Information GmbH bundesweit

Radikaler Neustart und &#196;nderung der Eigent&#252;merstruktur der SHG-Kliniken GmbH gefordert /> Geburtsstation am Helios Spital &#220;berlingen geschlossen />

Scan QR-Code 107715Die Medical AI Analytics & Information GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft Homeoffice (w/m/d) für den bundesweiten Einsatz (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.m-ai.com

Ausschreibendes Unternehmen:
Medical AI Analytics & Information GmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:
Lahnstraße 31

12055
Berlin



Bundesland:
BE
DE

Beschäftigungstyp:
Voll- oder Teilzeit unbefristet
Vergütung: k.A.

Kategorisierung:
29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben:

• Du begleitest erfolgreich diverse Kodierprojekte (Primärkodierung, Frührevision & MD-Management) unserer Kunden remote
• In unseren Projekten übernimmst Du Verantwortung für die Überprüfung und Kodierung von DRG-Fällen
• Du unterstützt bei der Weiterentwicklung des technisch-medizinischen Regelwerkes sowie eines BI-Tools
• Du hast grundsätzlich Spaß am Reisen innerhalb Deutschlands

Ausbildung:

Du hast eine medizinisch-pflegerische Berufsausbildung

Berufserfahrung

• Du bringst mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der multidisziplinären Kodierung mit (z.B. als Kodierfachkraft / DRG-Manager/in)
• Im Beriech der Krankenhausabrechnung nach DRG unter Berücksichtigung der aktuellen Abrechnungsbestimmungen bist Du Experte
• Sichere EDV-Kenntnisse (Office-Produkte, Krankenhausinformationssysteme)

Fähigkeiten:

• Deine qualitätsorientierte und zielgerichtete Arbeitsweise zeichnet Dich aus

Online seit
2025-08-14
Gültig bis
2025-09-12





