Kodierfachkraft Homeoffice (w/m/d) Medical AI Analytics & Information GmbH bundesweit

person_search

Die Medical AI Analytics & Information GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft Homeoffice (w/m/d) für den bundesweiten Einsatz (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.m-ai.com

Medical AI Analytics & Information GmbH

Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:

Lahnstraße 31

12055 Berlin





Bundesland: BE DE Bundesland:

Voll- oder Teilzeit unbefristet

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben: • Du begleitest erfolgreich diverse Kodierprojekte (Primärkodierung, Frührevision & MD-Management) unserer Kunden remote

• In unseren Projekten übernimmst Du Verantwortung für die Überprüfung und Kodierung von DRG-Fällen

• Du unterstützt bei der Weiterentwicklung des technisch-medizinischen Regelwerkes sowie eines BI-Tools

• Du hast grundsätzlich Spaß am Reisen innerhalb Deutschlands

Ausbildung: Du hast eine medizinisch-pflegerische Berufsausbildung

Berufserfahrung • Du bringst mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der multidisziplinären Kodierung mit (z.B. als Kodierfachkraft / DRG-Manager/in)

• Im Beriech der Krankenhausabrechnung nach DRG unter Berücksichtigung der aktuellen Abrechnungsbestimmungen bist Du Experte

• Sichere EDV-Kenntnisse (Office-Produkte, Krankenhausinformationssysteme)

Fähigkeiten: • Deine qualitätsorientierte und zielgerichtete Arbeitsweise zeichnet Dich aus

2025-08-14

2025-09-12

Beschäftigungstyp:Kategorisierung: