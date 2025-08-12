Kodierfachkraft (m/w/d) Klinikum Südstadt Rostock
Das Klinikum Südstadt Rostock sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) für den Bereich Analyse und Controlling (Stellenanzeige).
Kodierung medizinischer Leistungen zur korrekten Abrechnung stationärer Krankenhausfälle
Vorbereitung und Assistenz von MD-Prüfungen
Mitarbeit in Projekten zur Verbesserung der Kodierqualität
Unterstützung beim Verweildauermanagement
Beratung und Schulung von Pflegepersonal und Ärzten
Unterstützung des Medizin- und Krankenhauscontrollings
abgeschlossene Ausbildung im Bereich Medizin/Pflege (bspw. Ausbildung in der Krankenpflege, als Medizinische/r Fachangestellte/r, als Altenpfleger/in oder Pharmazeutische Fachkraft)
Zusatzqualifikation in der klinischen Dokumentation / Kodierung oder als Medizinische/r Dokumentationsassistent/-in mit Zusatzqualifikation im Bereich Klinisches Kodieren
wünschenswert: mehrjährige Berufserfahrung als Kodierfachkraft
fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit den Klassifikationssystemen nach ICD und OPS und den Deutschen Kodierrichtlinien
sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
strukturiertes und selbstständiges Arbeiten sowie eine kommunikative und teamorientierte Arbeitsweise