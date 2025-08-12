Kodierfachkraft (m/w/d) Klinikum Südstadt Rostock

person_search

Das Klinikum Südstadt Rostock sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) für den Bereich Analyse und Controlling (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Bewerbung: www.kliniksued-rostock.de

Klinikum Südstadt Rostock

Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:

Südring 81

18059 Rostock





Bundesland: MV DE Bundesland:

Voll- oder Teilzeit unbefristet

Vergütung: Vergütung nach TVöD

Aufgaben: Kodierung medizinischer Leistungen zur korrekten Abrechnung stationärer Krankenhausfälle

Vorbereitung und Assistenz von MD-Prüfungen

Mitarbeit in Projekten zur Verbesserung der Kodierqualität

Unterstützung beim Verweildauermanagement

Beratung und Schulung von Pflegepersonal und Ärzten

Unterstützung des Medizin- und Krankenhauscontrollings

Ausbildung: abgeschlossene Ausbildung im Bereich Medizin/Pflege (bspw. Ausbildung in der Krankenpflege, als Medizinische/r Fachangestellte/r, als Altenpfleger/in oder Pharmazeutische Fachkraft)

Zusatzqualifikation in der klinischen Dokumentation / Kodierung oder als Medizinische/r Dokumentationsassistent/-in mit Zusatzqualifikation im Bereich Klinisches Kodieren

Berufserfahrung wünschenswert: mehrjährige Berufserfahrung als Kodierfachkraft

fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit den Klassifikationssystemen nach ICD und OPS und den Deutschen Kodierrichtlinien

sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen

Fähigkeiten: strukturiertes und selbstständiges Arbeiten sowie eine kommunikative und teamorientierte Arbeitsweise

