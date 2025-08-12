11 von 20 Ober&#228;rzten verlassen SHG-Klinik V&#246;lklingen /> Leitung Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d) Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Singen />

Nachrichten

  1. Stellenangebot Meldungen
  2. Kodierfachkraft (m/w/d) Klinikum Südstadt Rostock

Kodierfachkraft (m/w/d) Klinikum Südstadt Rostock mydrg.de





person_search

Kodierfachkraft (m/w/d) Klinikum Südstadt Rostock

Scan QR-Code 107693Das Klinikum Südstadt Rostock sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) für den Bereich Analyse und Controlling (Stellenanzeige).

Klinikum Südstadt Rostock: Kodierfachkraft (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

Bewerbung: www.kliniksued-rostock.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Klinikum Südstadt Rostock

Ausgeschriebene Stelle:
Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:
Südring 81

18059
Rostock



Bundesland:
MV
DE

Beschäftigungstyp:
Voll- oder Teilzeit unbefristet
Vergütung: Vergütung nach TVöD

Kategorisierung:
29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben:

Kodierung medizinischer Leistungen zur korrekten Abrechnung stationärer Krankenhausfälle
Vorbereitung und Assistenz von MD-Prüfungen
Mitarbeit in Projekten zur Verbesserung der Kodierqualität
Unterstützung beim Verweildauermanagement
Beratung und Schulung von Pflegepersonal und Ärzten
Unterstützung des Medizin- und Krankenhauscontrollings

Ausbildung:

abgeschlossene Ausbildung im Bereich Medizin/Pflege (bspw. Ausbildung in der Krankenpflege, als Medizinische/r Fachangestellte/r, als Altenpfleger/in oder Pharmazeutische Fachkraft)
Zusatzqualifikation in der klinischen Dokumentation / Kodierung oder als Medizinische/r Dokumentationsassistent/-in mit Zusatzqualifikation im Bereich Klinisches Kodieren

Berufserfahrung

wünschenswert: mehrjährige Berufserfahrung als Kodierfachkraft
fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit den Klassifikationssystemen nach ICD und OPS und den Deutschen Kodierrichtlinien
sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen

Fähigkeiten:

strukturiertes und selbstständiges Arbeiten sowie eine kommunikative und teamorientierte Arbeitsweise

Online seit
2025-08-12
Gültig bis
2025-10-08





« 11 von 20 Oberärzten verlassen SHG-Klinik Völklingen | Kodierfachkraft (m/w/d) Klinikum Südstadt Rostock | Leitung Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d) Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Singen »

Suche

Navigation

Helferlein

Rubrik