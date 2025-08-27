Kodierfachkraft Orthopädie / Unfallchirurgie (m/w/d) Katholisches Klinikum Bochum gGmbH
Die Katholisches Klinikum Bochum gGmbH sucht zum frühestmöglichen Eintrittstermin eine Kodierfachkraft (m/w/d) für die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie (Stellenanzeige).
Dezentrale, behandlungsbegleitende Kodierung von Fällen anhand der Primärdokumentation unter Beachtung der geltenden Kodierrichtlinien
Unterstützung der Mitarbeiter im Ärztlichen Dienst, Pflege- und Funktionsdienst bei der Optimierung der Dokumentation in der Patientenakte
Bearbeitung von MDK- und Kassenanfragen
Ablaufoptimierung von Kodierprozessen in Zusammenarbeit mit dem Medizincontrolling und Qualitätsmanagement
Überprüfung und Freigabe (Fachvidierungsebene) von Fallkodierungen gemäß dem Vidierungskonzept sowie Beratung und Schulung von Mitarbeitern des Ärztlichen Dienstes und Pflegedienstes in allen Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation
Ausbildung im Gesundheitswesen, bspw. als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) oder Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d), sowie Weiterbildung zur Kodierfachkraft
Sichere Kenntnisse in MS Office-Produkten (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) und idealerweise in Orbis NICE (KIS-System)
Ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise mit der Fähigkeit der Prioritätensetzung
Unternehmerisches Denken und hohes betriebswirtschaftliches Verständnis
Kollegialität, Team- und Kooperationsfähigkeit
Loyalität, Belastbarkeit und Flexibilität