Kodierfachkraft (w/m/d) LVR Klinik Viersen
Die LVR-Klinik Viersen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) für das Team des Medizincontrollings (Stellenanzeige).
Bewerbung: jobs.lvr.deAusschreibendes Unternehmen:
Überprüfung der Diagnosen- und OPS-Kodierung in Bezug auf die ärztliche, pflegerische und therapeutische Dokumentation
Unterstützung des ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Dienstes bei der Optimierung der Dokumentation und Kodierung
Mitwirkung bei Anfragen des medizinischen Dienstes
Unterstützung bei der fallbegleitenden Dokumentation incl. Diagnose- und Prozedurenkodierung
Teilnahme an Visiten, Teambesprechungen und Übergaben auf Station
vorzugsweise eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger*in; alternativ eine vergleichbare Ausbildung
Wünschenswert: Ausbildung zur klinischen Kodierfachkraft (PEPP)
Klinische Berufserfahrung im Arbeitsfeld der Psychiatrie
Kenntnisse im Bereich KIS (Krankenhausinformationssystem), idealerweise Nexus
Sichere Anwendung der MS-Office Standard-Software
Zuverlässigkeit und Gründlichkeit