Kodierfachkraft (w/m/d) LVR Klinik Viersen

Die LVR-Klinik Viersen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) für das Team des Medizincontrollings (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Bewerbung: jobs.lvr.de

LVR-Klinik Viersen

Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:

Johannisstraße 70

41749 Viersen





Bundesland: NW DE

Voll- oder Teilzeit unbefristet

Vergütung: Entgeltgruppe E8 TVöD

Kodierfachkraft

Aufgaben: Überprüfung der Diagnosen- und OPS-Kodierung in Bezug auf die ärztliche, pflegerische und therapeutische Dokumentation

Unterstützung des ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Dienstes bei der Optimierung der Dokumentation und Kodierung

Mitwirkung bei Anfragen des medizinischen Dienstes

Unterstützung bei der fallbegleitenden Dokumentation incl. Diagnose- und Prozedurenkodierung

Teilnahme an Visiten, Teambesprechungen und Übergaben auf Station

Ausbildung: vorzugsweise eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger*in; alternativ eine vergleichbare Ausbildung

Wünschenswert: Ausbildung zur klinischen Kodierfachkraft (PEPP)

Berufserfahrung Klinische Berufserfahrung im Arbeitsfeld der Psychiatrie

Kenntnisse im Bereich KIS (Krankenhausinformationssystem), idealerweise Nexus

Sichere Anwendung der MS-Office Standard-Software

Fähigkeiten: Zuverlässigkeit und Gründlichkeit

2025-08-22

2025-09-10

