Kodierfachkraft (w/m/d) LVR Klinik Viersen

Scan QR-Code 107794 Die LVR-Klinik Viersen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) für das Team des Medizincontrollings (Stellenanzeige).

LVR-Klinik Viersen: Kodierfachkraft (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

Bewerbung: jobs.lvr.de

Ausschreibendes Unternehmen:
LVR-Klinik Viersen

Ausgeschriebene Stelle:
Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:
Johannisstraße 70

41749
Viersen



Bundesland:
NW
DE

Beschäftigungstyp:
Voll- oder Teilzeit unbefristet
Vergütung: Entgeltgruppe E8 TVöD

Kategorisierung:
29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben:

Überprüfung der Diagnosen- und OPS-Kodierung in Bezug auf die ärztliche, pflegerische und therapeutische Dokumentation
Unterstützung des ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Dienstes bei der Optimierung der Dokumentation und Kodierung
Mitwirkung bei Anfragen des medizinischen Dienstes
Unterstützung bei der fallbegleitenden Dokumentation incl. Diagnose- und Prozedurenkodierung
Teilnahme an Visiten, Teambesprechungen und Übergaben auf Station

Ausbildung:

vorzugsweise eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger*in; alternativ eine vergleichbare Ausbildung
Wünschenswert: Ausbildung zur klinischen Kodierfachkraft (PEPP)

Berufserfahrung

Klinische Berufserfahrung im Arbeitsfeld der Psychiatrie
Kenntnisse im Bereich KIS (Krankenhausinformationssystem), idealerweise Nexus
Sichere Anwendung der MS-Office Standard-Software

Fähigkeiten:

Zuverlässigkeit und Gründlichkeit

Online seit
2025-08-22
Gültig bis
2025-09-10





