Das St. Vinzenz Hospital Dinslaken deckt ein breites Spektrum an Fachbereichen ab /> Ihr Weg zum erfolgreichen Medical-Controlling - Interdisziplin&#228;r. Praxisnah. Zukunftsorientiert. />

Nachrichten

  1. Meldungen
  2. Krankenkassen- und MD-Anfragen inklusive aktueller Sozialgerichtsurteile und PrüfvV

Krankenkassen- und MD-Anfragen inklusive aktueller Sozialgerichtsurteile und PrüfvV mydrg.de





calendar_today

Krankenkassen- und MD-Anfragen inklusive aktueller Sozialgerichtsurteile und PrüfvV

Kaysers Consilium GmbH

Krankenkassen- und MD-Anfragen inklusive aktueller Sozialgerichtsurteile und PrüfvV

Dieses Vertiefungsseminar schlägt die Brücke von den speziellen Fragen der Kodierung zum verhandlungssicheren Dialog mit den Kostenträgern, bzw. dem MD und stärkt so die Erlösverantwortlichkeit.
Wir vermitteln in diesem Vertiefungsseminar den aktuellen Stand der Sozialgesetzgebung sowie der Rechtsprechung auf Landes- und Bundesebene.

Praxisnah und anschaulich. 4-tägiger Online-Vertiefungskurs vom 15. bis 17. September und 08. Oktober 2025

Jetzt anmelden!

« Das St. Vinzenz Hospital Dinslaken deckt ein breites Spektrum an Fachbereichen ab | Krankenkassen- und MD-Anfragen inklusive aktueller Sozialgerichtsurteile und PrüfvV | Ihr Weg zum erfolgreichen Medical-Controlling - Interdisziplinär. Praxisnah. Zukunftsorientiert. »

Suche

Navigation

Helferlein

Rubrik

Newsletter