Leitung der Abteilung Medizincontrolling (m/w/d) Universitätsmedizin Essen Universitätsklinikum

Die Universitätsmedizin Essen Universitätsklinikum sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung der Abteilung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Universitätsmedizin Essen Universitätsklinikum

Leitung der Abteilung Medizincontrolling

Hufelandstraße 55

Vollzeit unbefristet

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung mit einem Arbeitsvertrag auf außertariflicher Basis

Aufgaben: Proaktive Mitgestaltung der stationären und ambulanten Leistungsplanung und der hierauf ausgerichteten Steuerung des Leistungsportfolios

Mitwirkung bei der Umsetzung des internen Berichtswesens und der abzuleitenden Maßnahmen

Ergebnisorientierte Weiterentwicklung der stationären und ambulanten Dokumentations- und Kodierprozesse bis zur Schnittstelle der Abrechnung

Verantwortung und Sicherstellung eines effizienten MD-Managements

Vorbereitung und Durchführung der Strukturprüfungen

Verantwortliche Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Belegungsmanagements und der Wahlleistungsprozesse

Mitarbeit in der Digitalisierung von administrativ-klinischen Prozessen

Koordination und Sicherstellung von prozessverbessernden Schulungen

Mitgestaltung von Prozessoptimierungen im Medizincontrolling der Tochterstandorte

Ausbildung: Idealerweise abgeschlossenes Studium der Humanmedizin, alternativ ein abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium

Berufserfahrung Mehrjährige Führungs- und Berufserfahrung in leitender Position des Medizincontrollings

Hohe Fachexpertise in der stationären und ambulanten Krankenhausfinanzierung und in der Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen

Sicherer Umgang mit den im Einsatz stehenden SAP System

Hohe Digital- und Zahlenaffinität

Fähigkeiten: Zielorientierte Durchsetzungsfähigkeit mit großer Führungs-, Sozial- und Konfliktlösungskompetenz

