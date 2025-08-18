Leitung der Abteilung Medizincontrolling (m/w/d) Universitätsmedizin Essen Universitätsklinikum
Die Universitätsmedizin Essen Universitätsklinikum sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung der Abteilung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).
Stellenangebot im PDF-Format.
Bewerbung: www.uk-essen.deAusschreibendes Unternehmen:
Ausgeschriebene Stelle:
Bundesland:
Beschäftigungstyp:
Kategorisierung:
Proaktive Mitgestaltung der stationären und ambulanten Leistungsplanung und der hierauf ausgerichteten Steuerung des Leistungsportfolios
Mitwirkung bei der Umsetzung des internen Berichtswesens und der abzuleitenden Maßnahmen
Ergebnisorientierte Weiterentwicklung der stationären und ambulanten Dokumentations- und Kodierprozesse bis zur Schnittstelle der Abrechnung
Verantwortung und Sicherstellung eines effizienten MD-Managements
Vorbereitung und Durchführung der Strukturprüfungen
Verantwortliche Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Belegungsmanagements und der Wahlleistungsprozesse
Mitarbeit in der Digitalisierung von administrativ-klinischen Prozessen
Koordination und Sicherstellung von prozessverbessernden Schulungen
Mitgestaltung von Prozessoptimierungen im Medizincontrolling der Tochterstandorte
Idealerweise abgeschlossenes Studium der Humanmedizin, alternativ ein abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium
Mehrjährige Führungs- und Berufserfahrung in leitender Position des Medizincontrollings
Hohe Fachexpertise in der stationären und ambulanten Krankenhausfinanzierung und in der Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen
Sicherer Umgang mit den im Einsatz stehenden SAP System
Hohe Digital- und Zahlenaffinität
Zielorientierte Durchsetzungsfähigkeit mit großer Führungs-, Sozial- und Konfliktlösungskompetenz