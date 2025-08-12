Leitung Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d) Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Singen
Die Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, Singen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Finanz- und Rechnungswesen im Gesundheitswesen (m/w/d) (Stellenanzeige).
Stellenangebot im PDF-Format.
Bewerbung: www.glkn.deAusschreibendes Unternehmen:
Ausgeschriebene Stelle:
Bundesland:
Beschäftigungstyp:
Kategorisierung:
Als Führungskraft übernehmen Sie die folgenden Aufgaben in Eigenverantwortung und je nach Erfahrungshintergrund in enger anfänglicher Begleitung:
Fachliche Führung sowie Weiterentwicklung der verbundweiten Abteilung mit insgesamt 13 Mitarbeitenden
Sicherstellung der gesamten Buchführung von Mutter- und Tochtergesellschaften
Erstellung der Jahresabschlüsse nach HGB/KHBV sowie des Konzernabschlusses
Mitarbeit an der Erstellung der Unternehmenspläne
Ansprechpartner:in für steuerrechtliche Themen, Begleitung der Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden
Erstellen und Überwachen des Liquiditätsmanagements und der monatlichen Prognosen
Mitansprechpartner:in für Wirtschaftsprüfer:innen, Betriebsprüfer:innen, Banken und Behörden
Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit und lösungsorientierte Weiterentwicklung von administrativen Schnittstellen
Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, gerne mit Schwerpunkt Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
Sie bringen Berufserfahrung im operativen Finanzwesen mit und zudem eine hohe Motivation, Ihre Kenntnisse im Umfeld des Gesundheitswesens einzubringen und weiterzuentwickeln
Sie verfügen über Kenntnisse im Krankenhausrecht, der Konsolidierung von Finanzabschlüssen auf Konzernebene (unter Anwendung von HGB/KHBV)
SAP-Erfahrungen sind wünschenswert, können aber auch vor Ort erworben werden
Unternehmerisches, analytisches und strategisches Denken mit einer ausgeprägten Zahlenaffinität ist Ihre große Stärke
Sie führen Ihre Beschäftigten Ihrer Abteilung zielgerichtet und wertschätzend
Hohe Eigeninitiative, Engagement sowie gute kommunikative Fähigkeiten runden Ihr Profil ab