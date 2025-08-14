Lörracher Kliniken mit neuem klinischen Geschäftsführer

Neuer klinischer Geschäftsführer der Kliniken des Landkreises Lörrach (Pressenachricht).

Der Aufsichtsrat der Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH hat Dr. Klaus Steinmeyer-Bauer mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Klinischen Geschäftsführer berufen. Gemeinsam mit Udo Lavendel (CEO) und Monika Röther (COO) wird Dr. Steinmeyer-Bauer die Geschäftsführung verstärken und insbesondere die klinische Führungsverantwortung im Rahmen der strategischen Neuausrichtung übernehmen.

Die Berufung erfolgt in einer wegweisenden Phase: Mit der bevorstehenden Inbetriebnahme des Dreiland-Klinikums und der Umsetzung der Medizinstrategie steht die Klinikgesellschaft vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Erweiterung der Geschäftsführung trägt der hohen Projektdichte und der zunehmenden Komplexität im Rahmen des Transformationsprozesses Rechnung.

Dr. Steinmeyer-Bauer ist aktuell Leiter der Stabsstelle Unternehmensentwicklung der Klinikgesellschaft sowie Leiter Klinikstrategie bei consus.health. Mit seiner fundierten Expertise im medizinischen Management, in der Prozessoptimierung und in der Strukturentwicklung verfügt er über langjährige Führungserfahrung – unter anderem bei der Charité Universitätsmedizin Berlin, der VAMED Deutschland sowie der consus.health, die mittlerweile Teil von Accenture ist.

Seit Mai 2023 ist Dr. Steinmeyer-Bauer festes Mitglied des zentralen Restrukturierungsteams und hat die klinische Reorganisation der Klinikgesellschaft maßgeblich mitgestaltet. Er kennt die Strukturen, Herausforderungen und Potenziale der Organisation im Detail.

Marion Dammann, Landrätin und Aufsichtsratsvorsitzende:

„Mit Dr. Klaus Steinmeyer-Bauer gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die medizinische Kompetenz und strategisches Denken in idealer Weise vereint. Gerade in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen ist es entscheidend, dass wir diesen Weg gemeinsam mit Menschen gestalten, die sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen der Transformation verstehen. Ich bin überzeugt, dass Dr. Steinmeyer-Bauer einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Inbetriebnahme des Dreiland-Klinikums leisten wird.“

Prof. Dr. Djordje Nikolic, CEO consus.health | part of Accenture:

„Der Wechsel von Dr. Steinmeyer-Bauer erfolgt in engem Einvernehmen und im besten gegenseitigen Verständnis. Mit seiner Berufung übernimmt er eine bedeutende Aufgabe im Südwesten Deutschlands. Das Klinikum gewinnt mit Dr. Steinmeyer-Bauer einen sehr erfahrenen Klinischen Geschäftsführer, der über eine sehr gelungene Mischung aus fachlichem Sachverstand sowie einer angenehmen und zugleich konsequenten menschlichen Art verfügt. Wir wünschen ihm und dem Klinikum größtmöglichen Erfolg.“

Udo Lavendel, Vorsitzender Geschäftsführer (CEO):

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr. Steinmeyer-Bauer eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung im klinischen Management für diese Schlüsselposition gewinnen konnten. Mit seiner fachlichen Tiefe und strategischen Kompetenz wird er die klinische Transformation unserer drei bestehenden Standorte entscheidend vorantreiben und die strukturelle Überleitung in das neue Dreiland-Klinikum maßgeblich gestalten.

Quelle: Pressenachricht, 13.08.2025