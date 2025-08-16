MCB: Wechsel an der Klinikspitze

Der Medizin Campus Bodensee hat einen neuen Geschäftsführer (Medienmeldung).

Dr. Jan-Ove Faust wird neuer Geschäftsführer des Klinikums Friedrichshafen. Der Aufsichtsrat der Klinikum Friedrichshafen GmbH hat eine weitere Personalentscheidung getroffen: mit Dr. Jan-Ove Faust hat der Klinikverbund ab Montag, 18. August, einen neuen und in der Gesundheitsversorgung der Region sehr erfahrenen Geschäftsführer. Erfahrener Manager für richtungsweisende Zeiten. „Wir benötigen in diesen richtungsweisenden Zeiten einen erfahrenen Manager, der sowohl die kaufmännische als auch die medizinische Perspektive mitbringt“, betont Simon Blümcke, Aufsichtsratsvorsitzender der Klinikum Friedrichshafen GmbH und Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir Dr. Jan-Ove Faust für die Geschäftsführung gewinnen konnten.“

Jan-Ove Faust bildet gemeinsam mit dem Kaufmännischen Direktor Stefan Füßinger, der am 1. August seine Aufgaben am MCB übernommen hat, und Direktorin Anne Matros (consus.health) die Klinikleitung für das Klinikum Friedrichshafen, die Klinik Tettnang und deren Tochtergesellschaften. Die neue Klinikleitung steht mit der anstehenden Krankenhausreform, dem zum 1. Januar 2026 von der Stadt Friedrichshafen angestrebten Trägerwechsel sowie den laufenden Insolvenzverfahren der Medizinischen Versorgungszentren Friedrichshafen und Tettnang vor herausfordernden Aufgaben.

Langjährige Erfahrung in Klinikführung

Der 67-jährige Jan-Ove Faust war bis 2024 Geschäftsführer der SRH Kliniken Sigmaringen GmbH, zuvor (2007-2020) Direktor Medizin und Pflege der Oberschwabenklinik (OSK) sowie Geschäftsführer der MVZ GmbH der OSK. Er war unter anderem auch Projektleiter der OSK für den Neubau des St. Elisabethen-Klinikums Ravensburg.

Der geborene Hamburger studierte in seiner Heimatstadt Medizin, arbeitete und promovierte als Facharzt für Anästhesiologie in Neumünster, Nürnberg und Hamburg. Im Jahr 2000 wurde er dort Projektleiter für ein Diagnostik- und Therapiezentrum, übernahm später den Bereich „Geschäftsfeldentwicklung und Projektmanagement“ am AK Hamburg, wo er für viele Organisations- und Bauprojekte tätig und stellvertretender ärztlicher Direktor war.

Wechsel an der Klinikspitze

Dr. Jan-Ove Faust tritt die Nachfolge von Anthea Mayer (Sana Kliniken GmbH) an. Die Sana Kliniken GmbH hat der Stadt Friedrichshafen, Träger des Klinikums, angeboten, den Weg für die Neuausrichtung des Medizin Campus Bodensee in immer komplexer werdenden herausfordernden Zeiten, im gegenseitigen Einvernehmen freizumachen.

Quelle: Medienmeldung, 15.08.2025