Medizincontroller Klinisches Prozessmanagement (m/w/d) Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH
Die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller Klinisches Prozessmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).
Stellenangebot im PDF-Format.
Bewerbung: www.klf-web.deAusschreibendes Unternehmen:
Ausgeschriebene Stelle:
Bundesland:
Beschäftigungstyp:
Kategorisierung:
Selbstständiges MDK-Management (Begehungen, schriftl. Verfahren, Widersprüche, Gerichtsverfahren)
Projekt- und Prozessmanagement im Bereich MD-Management
Beratung und Unterstützung des medizinischen und nichtmedizinischen Fachpersonals in Kodierfragen, im Zusammenhang mit Kostenträgeranfragen sowie in übrigen DRG-relevanten Sachverhalten und entsprechenden Dokumentationsanforderungen in der Psychiatrie und Somatik
Kontinuierliche Verbesserung der Dokumentations- und Kodierqualität
Optimierung von medizinisch/pflegerischen Prozessabläufen sowie Mitarbeit bei der Erstellung klinischer Behandlungspfade
Professionalisierung des Berichtswesens
Leistungs- und Erlösplanung in Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen Controlling
Entwicklung, Definition und Überwachung steuerungsrelevanter Kennzahlen
Vorbereitung und Beteiligung bei den Budgetverhandlungen
Betreuung, Organisation und Durchführung von innerbetrieblichen Schulungsmaßnahmen der Klinikleitungen, Ärzte, Pflege, med. Berufsgruppen zur Optimierung der Dokumentationsqualität, zur Abrechnung und Erlössicherung stationärer Fälle
Mitarbeit an Projekten zur Weiterentwicklung des Medizincontrollings im Geschäftsbereich sowie in den Kliniken
Eine abgeschlossene medizinisch-pflegerische oder vergleichbare Ausbildung bzw. ein abgeschlossenes Medizinstudium
Sie haben die Zusatzqualifikation Medizincontrolling oder eine vergleichbare Qualifikation
Sie haben Berufserfahrung im Medizincontrolling
Von Vorteil sind Kenntnisse des Krankenhausinformationssystems (ORBIS) und souveräner Umgang mit MS-Office
Vertieftes Wissen zu rechtlichen Rahmenbedingungen im Krankenhaus sowie sehr gute Kenntnisse zum deutschen DRG-Abrechnungssystem in medizinischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht
Erfahrung mit MDK-Begutachtungen und -Begehungen
hohe soziale, organisatorische und analytische Kompetenz verbunden mit beruflicher Professionalität und Führungs- und Argumentationsstärke
Teamorientierte Arbeitsweise, gutes Kommunikationsgeschick, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen mit angemessener Souveränität
Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten